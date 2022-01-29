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Названа возможная причина смерти семьи на окраине Тбилиси
Названа возможная причина смерти семьи на окраине Тбилиси
Причиной трагедии на окраине Тбилиси могла стать газовая духовка 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T21:47+0400
2022-01-29T21:47+0400
2022-01-29T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Причиной смерти пяти членов одной семьи в районе Глдани на окраине Тбилиси могла стать горящая газовая духовка, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.Вечером в пятницу соседи обнаружили в квартире многоэтажного дома пять тел, в том числе трех детей.По данным газораспределительной компании, когда сотрудники Службы чрезвычайной ситуации вошли в квартиру, то увидели, что в квартире была зажжена духовка и дверца духовки была открыта.По мнению компании, духовка могла стать причиной скопления угарного газа, однако точная причина смерти людей будет известна после завершения расследования.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, газ
Названа возможная причина смерти семьи на окраине Тбилиси
Причиной трагедии на окраине Тбилиси могла стать газовая духовка
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Причиной смерти пяти членов одной семьи в районе Глдани на окраине Тбилиси могла стать горящая газовая духовка, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
Вечером в пятницу соседи обнаружили в квартире многоэтажного дома пять тел, в том числе трех детей.
По данным газораспределительной компании, когда сотрудники Службы чрезвычайной ситуации вошли в квартиру, то увидели, что в квартире была зажжена духовка и дверца духовки была открыта.
По мнению компании, духовка могла стать причиной скопления угарного газа, однако точная причина смерти людей будет известна после завершения расследования.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".
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