Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220129/nazvana-vozmozhnaya-prichina-smerti-semi-na-okraine-tbilisi-263982259.html
Названа возможная причина смерти семьи на окраине Тбилиси
Названа возможная причина смерти семьи на окраине Тбилиси
Причиной трагедии на окраине Тбилиси могла стать газовая духовка 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T21:47+0400
2022-01-29T21:47+0400
происшествия
новости
грузия
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/25/248512567_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d2e728bc75c37c611c1895a109da22d3.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Причиной смерти пяти членов одной семьи в районе Глдани на окраине Тбилиси могла стать горящая газовая духовка, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.Вечером в пятницу соседи обнаружили в квартире многоэтажного дома пять тел, в том числе трех детей.По данным газораспределительной компании, когда сотрудники Службы чрезвычайной ситуации вошли в квартиру, то увидели, что в квартире была зажжена духовка и дверца духовки была открыта.По мнению компании, духовка могла стать причиной скопления угарного газа, однако точная причина смерти людей будет известна после завершения расследования.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/25/248512567_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_40394c114576ca19264a51b19fa50a74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, газ

Названа возможная причина смерти семьи на окраине Тбилиси

21:47 29.01.2022
© photo: Sputnik / StringerПолицейская лента на месте чрезвычайного происшествия
Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Причиной трагедии на окраине Тбилиси могла стать газовая духовка
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Причиной смерти пяти членов одной семьи в районе Глдани на окраине Тбилиси могла стать горящая газовая духовка, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
Вечером в пятницу соседи обнаружили в квартире многоэтажного дома пять тел, в том числе трех детей.
По данным газораспределительной компании, когда сотрудники Службы чрезвычайной ситуации вошли в квартиру, то увидели, что в квартире была зажжена духовка и дверца духовки была открыта.
По мнению компании, духовка могла стать причиной скопления угарного газа, однако точная причина смерти людей будет известна после завершения расследования.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский