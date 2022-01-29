https://sputnik-georgia.ru/20220129/nazvana-vozmozhnaya-prichina-smerti-semi-na-okraine-tbilisi-263982259.html

Названа возможная причина смерти семьи на окраине Тбилиси

Названа возможная причина смерти семьи на окраине Тбилиси

Причиной трагедии на окраине Тбилиси могла стать газовая духовка 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T21:47+0400

2022-01-29T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Причиной смерти пяти членов одной семьи в районе Глдани на окраине Тбилиси могла стать горящая газовая духовка, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.Вечером в пятницу соседи обнаружили в квартире многоэтажного дома пять тел, в том числе трех детей.По данным газораспределительной компании, когда сотрудники Службы чрезвычайной ситуации вошли в квартиру, то увидели, что в квартире была зажжена духовка и дверца духовки была открыта.По мнению компании, духовка могла стать причиной скопления угарного газа, однако точная причина смерти людей будет известна после завершения расследования.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, газ