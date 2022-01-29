https://sputnik-georgia.ru/20220129/pochemu-proizoshel-konflikt-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-mnenie-eksperta-263983009.html

Почему произошел конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана? Мнение эксперта

Почему произошел конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана? Мнение эксперта

Нужно быстрее провести демаркацию границы между Кыргызстаном и Таджикистаном – так считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович... 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T23:03+0400

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2022-01-29T23:03+0400

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович выступил в эфире "Sputnik на русском" по проблеме конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана. По словам эксперта, к решению конфликта нужно привлечь ОДКБ и организовать в регионе наблюдательную военную миссию с целью предотвращения новых столкновений. Кроме того, Мендкович в интервью Sputnik рассказал, какими еще путями можно положить конец многолетнему спору.

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