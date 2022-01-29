https://sputnik-georgia.ru/20220129/prezident-gruzii-predstanet-pered-parlamentom-v-fevrale-263981613.html
Президент Грузии предстанет перед парламентом в феврале
Президент Грузии предстанет перед парламентом в феврале
Дату выступления президента должны согласовать администрация президента и парламент 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T21:11+0400
2022-01-29T21:11+0400
2022-01-29T21:11+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представит свой четвертый годовой отчет на весенней сессии парламента.Согласно регламенту, весенняя сессия законодательного органа откроется 1 февраля пленарным заседанием. Дату выступления президента должны согласовать администрация президента и парламент.Согласно законодательству, у президента Грузии будет возможность услышать мнение депутатов по поводу своего выступления. Сразу после ежегодного отчета слово получат фракции и политические группы, после чего президент скажет заключительное слово.На данный момент неизвестно, будет ли работать парламент Грузии в полном своем составе. Оппозиционная фракция самой крупной партии страны "Единое национальное движение" пока не приняла решение о возвращении к работе в парламенте. Таким образом, вполне возможно, что на первом заседании весенней сессии парламент не досчитается минимум 31 депутата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили
Президент Грузии предстанет перед парламентом в феврале
Дату выступления президента должны согласовать администрация президента и парламент
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представит свой четвертый годовой отчет на весенней сессии парламента.
Согласно регламенту, весенняя сессия законодательного органа откроется 1 февраля пленарным заседанием. Дату выступления президента должны согласовать администрация президента и парламент.
Согласно законодательству, у президента Грузии будет возможность услышать мнение депутатов по поводу своего выступления. Сразу после ежегодного отчета слово получат фракции и политические группы, после чего президент скажет заключительное слово.
На данный момент неизвестно, будет ли работать парламент Грузии в полном своем составе. Оппозиционная фракция самой крупной партии страны "Единое национальное движение" пока не приняла решение о возвращении к работе в парламенте. Таким образом, вполне возможно, что на первом заседании весенней сессии парламент не досчитается минимум 31 депутата.
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