https://sputnik-georgia.ru/20220129/prezident-gruzii-predstanet-pered-parlamentom-v-fevrale-263981613.html

Президент Грузии предстанет перед парламентом в феврале

Президент Грузии предстанет перед парламентом в феврале

Дату выступления президента должны согласовать администрация президента и парламент 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T21:11+0400

2022-01-29T21:11+0400

2022-01-29T21:11+0400

политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0b/250312974_0:25:1281:745_1920x0_80_0_0_165626bc1d927ba4018d63c961e33b10.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представит свой четвертый годовой отчет на весенней сессии парламента.Согласно регламенту, весенняя сессия законодательного органа откроется 1 февраля пленарным заседанием. Дату выступления президента должны согласовать администрация президента и парламент.Согласно законодательству, у президента Грузии будет возможность услышать мнение депутатов по поводу своего выступления. Сразу после ежегодного отчета слово получат фракции и политические группы, после чего президент скажет заключительное слово.На данный момент неизвестно, будет ли работать парламент Грузии в полном своем составе. Оппозиционная фракция самой крупной партии страны "Единое национальное движение" пока не приняла решение о возвращении к работе в парламенте. Таким образом, вполне возможно, что на первом заседании весенней сессии парламент не досчитается минимум 31 депутата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, саломе зурабишвили