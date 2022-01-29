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Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси
Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси
Среди погибших трое детей, на месте работает полиция 29.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Тела пяти человек, в том числе трех детей, обнаружены в одной из квартир в районе Глдани на окраине Тбилиси.По предварительной информации, причиной смерти семьи стало отравление угарным газом, сообщает телеканал "Рустави 2".Точные причины произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси

19:12 29.01.2022 (обновлено: 20:07 29.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПолицейская лента на месте ЧП
Полицейская лента на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Среди погибших трое детей, на месте работает полиция
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Тела пяти человек, в том числе трех детей, обнаружены в одной из квартир в районе Глдани на окраине Тбилиси.
По предварительной информации, причиной смерти семьи стало отравление угарным газом, сообщает телеканал "Рустави 2".
Точные причины произошедшего устанавливаются.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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