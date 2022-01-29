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Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси
Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси
Среди погибших трое детей, на месте работает полиция 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T19:12+0400
2022-01-29T19:12+0400
2022-01-29T20:07+0400
происшествия
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Тела пяти человек, в том числе трех детей, обнаружены в одной из квартир в районе Глдани на окраине Тбилиси.По предварительной информации, причиной смерти семьи стало отравление угарным газом, сообщает телеканал "Рустави 2".Точные причины произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси
19:12 29.01.2022 (обновлено: 20:07 29.01.2022)
Среди погибших трое детей, на месте работает полиция
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Тела пяти человек, в том числе трех детей, обнаружены в одной из квартир в районе Глдани на окраине Тбилиси.
По предварительной информации, причиной смерти семьи стало отравление угарным газом, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Точные причины произошедшего устанавливаются.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.