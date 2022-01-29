https://sputnik-georgia.ru/20220129/pyat-chelovek-obnaruzheny-mertvymi-na-okraine-tbilisi--263980681.html

Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси

Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси

Среди погибших трое детей, на месте работает полиция 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T19:12+0400

2022-01-29T19:12+0400

2022-01-29T20:07+0400

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Тела пяти человек, в том числе трех детей, обнаружены в одной из квартир в районе Глдани на окраине Тбилиси.По предварительной информации, причиной смерти семьи стало отравление угарным газом, сообщает телеканал "Рустави 2".Точные причины произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия