https://sputnik-georgia.ru/20220129/restoratory-gruzii-trebuyut-otmeny-kovid-pasportov-263981054.html

Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов

Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов

По словам рестораторов, предъявление ковид-паспортов в ресторанах никак не снижает риск заражения 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T20:33+0400

2022-01-29T20:33+0400

2022-01-29T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Владельцы ресторанов и гостиниц Грузии требуют отмены "зеленых паспортов" из-за упадка бизнеса, заявил глава "Ассоциации рестораторов Грузии" Шота Бурджанадзе журналистам.С 1 декабря в Грузии начал действовать так называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов теперь не попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.По его словам, предъявление ковид-паспортов в ресторанах никак не снижает риск заражения.В Грузии в последнюю неделю фиксируются рекордные числа роста зараженных коронавирусом. Число инфицированных в день уже приближается к отметке 20 тысяч. Между тем, власти не собираются вводить новых ограничений.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице. Кроме того, до сих пор запрещено проводить массовые собрания. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, ассоциация рестораторов грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса