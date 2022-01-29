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Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов
Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов
По словам рестораторов, предъявление ковид-паспортов в ресторанах никак не снижает риск заражения 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T20:33+0400
2022-01-29T20:33+0400
2022-01-29T20:33+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Владельцы ресторанов и гостиниц Грузии требуют отмены "зеленых паспортов" из-за упадка бизнеса, заявил глава "Ассоциации рестораторов Грузии" Шота Бурджанадзе журналистам.С 1 декабря в Грузии начал действовать так называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов теперь не попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.По его словам, предъявление ковид-паспортов в ресторанах никак не снижает риск заражения.В Грузии в последнюю неделю фиксируются рекордные числа роста зараженных коронавирусом. Число инфицированных в день уже приближается к отметке 20 тысяч. Между тем, власти не собираются вводить новых ограничений.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице. Кроме того, до сих пор запрещено проводить массовые собрания. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, ассоциация рестораторов грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов
По словам рестораторов, предъявление ковид-паспортов в ресторанах никак не снижает риск заражения
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Владельцы ресторанов и гостиниц Грузии требуют отмены "зеленых паспортов" из-за упадка бизнеса, заявил глава "Ассоциации рестораторов Грузии" Шота Бурджанадзе журналистам.
С 1 декабря в Грузии начал действовать так называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов теперь не попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.
"На сегодняшний день написанные на бумаге ограничения по поводу "зеленого паспорта" являются фикцией. Это ограничения на бумаге, которые не соответствует реальности. Они убивают бизнес, рестораны закрываются и теряются рабочие места, уходят профессионалы, работающие в системе по 20 лет, и это ужасный результат", – сказал Бурджанадзе.
По его словам, предъявление ковид-паспортов в ресторанах никак не снижает риск заражения.
В Грузии в последнюю неделю фиксируются рекордные числа роста зараженных коронавирусом. Число инфицированных в день уже приближается к отметке 20 тысяч. Между тем, власти не собираются вводить новых ограничений.
В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице. Кроме того, до сих пор запрещено проводить массовые собрания.
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