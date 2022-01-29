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Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году
Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году
Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году составил 1,6 миллиарда долларов 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T19:49+0400
2022-01-29T19:49+0400
2022-01-29T20:11+0400
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Согласно данным Национальной службы статистики, товарооборот между двумя странами вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%.Среди основных товаров, экспортируемых из Грузии в Россию: ферросплавы, вино, минеральные воды, спиртные напитки и фрукты. А среди основных товаров, импортируемых из России в Грузию: нефтепродукты, зерно, подсолнечное масло, газ и телефонные аппараты. Стоит отметить, что Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ в 2021 году завезли пшеницу общим весом 337,7 тысячи тонн.Кроме России, среди основных торговых партнеров Грузии: Китай, Азербайджан, Турция и Украина.В инфографике Sputnik вы узнаете подробную информацию о товарообороте между Россией и Грузией.
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экономика, россия, грузия, инфографика, торговля, инфографика
Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году
19:49 29.01.2022 (обновлено: 20:11 29.01.2022)
Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году составил 1,6 миллиарда долларов
Согласно данным
Национальной службы статистики, товарооборот между двумя странами вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%.
Среди основных товаров, экспортируемых из Грузии в Россию: ферросплавы, вино, минеральные воды, спиртные напитки и фрукты. А среди основных товаров, импортируемых из России в Грузию: нефтепродукты, зерно, подсолнечное масло, газ и телефонные аппараты. Стоит отметить, что Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ в 2021 году завезли пшеницу общим весом 337,7 тысячи тонн.
Кроме России, среди основных торговых партнеров Грузии: Китай, Азербайджан, Турция и Украина.
В инфографике Sputnik
вы узнаете подробную информацию о товарообороте между Россией и Грузией.