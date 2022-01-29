https://sputnik-georgia.ru/20220129/ucheba-v-razgar-pandemii-skolko-shkol-v-gruzii-pereshli-na-udalenku-263977195.html

Учеба в разгар пандемии: сколько школ в Грузии перешли на удаленку

Учеба в разгар пандемии: сколько школ в Грузии перешли на удаленку

Родителям учеников позволяют выбрать между форматом дистанционного обучения и посещением школы 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T15:13+0400

2022-01-29T15:13+0400

2022-01-29T15:13+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

михаил чхенкели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24645/28/246452830_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_7434047ff13928f52f95cafebb93da94.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. В настоящее время 201 школа в Грузии и 304 отдельных класса полностью находятся на дистанционном обучении из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Минобразования. В ведомстве подчеркивают, что для предотвращения внутреннего распространения вируса, в школах действуют в соответствии с санитарными рекомендациями, а отдельные классы или вся школа сразу переходят на дистанционное обучение в случае инфицирования школьника или работника школы.Что касается педагогов, то 125 педагогов группы риска изъявили желание вести обучение в дистанционном формате.За последнюю неделю коронавирус выявлен у 2,7% учителей и 0,9% учащихся. На данный момент вакцинировано 73,6% учителей и представителей администрации школ.Согласно решению министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели, министерство по-прежнему позволяет родителям учеников выбирать между форматом дистанционного обучения и очным посещением. Заполнить заявку на онлайн-обучение можно по этой ссылке каждый четверг с 00:00 до 18:00.Для профилактики вируса школы полностью обеспечены соответствующими дезинфицирующими растворами, а также масками, термоскринингом и дезинфекционными барьерами. Тестирование учителей на COVID-19 проходит интенсивно.В то же время, чтобы обеспечить безопасную среду для учителей и учеников, представители министерства образования и науки продолжают постоянный мониторинг школ в Тбилиси и во всех регионах Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, михаил чхенкели