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"Я ушла ни с чем" – Анна Дзюба откровенно об уходе из дуэта Artik & Asti

"Я ушла ни с чем" – Анна Дзюба откровенно об уходе из дуэта Artik & Asti

Анна покинула дуэт после 11 лет работы, на ее место в группе взяли Севиль Валиева

2022-01-29T10:10+0400

2022-01-29T10:10+0400

2022-01-29T10:10+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Бывшая участница группы Artik & Asti Анна Дзюба сказала, что ушла в сольную карьеру "ни с чем и ни с кем".В эфире "Авторадио" певица отметила, что они с бывшим коллегой Артемом Умрихиным не связаны никакими финансовыми обязательствами. Девушка также уточнила, что ей больше не принадлежат права на песни, которые она исполняла в качестве солистки группы."Контракт у меня закончился еще в 2019 году, я работала на совести и преданности, по старым условиям. Как сложилось, так сложилось. Я ушла ни с чем, ни с кем в сольное плавание", – говорит Анна.Теперь певица, уйдя в сольную карьеру, не намерена обращаться к продюсерам. Девушка, имея опыт работы с продюсерами в течение десяти лет, говорит, что уже "достаточно". За помощью она обратилась к своему мужу-бизнесмену Станиславу Юркину, говоря, что доверяет только ему.Участники группы объявили о "расставании" в ноябре 2021 года. Анна покинула дуэт после 11 лет работы в нем, а на ее место была принята Севиль Валиева.Коллектив продолжает выступать в новом составе под прежним названием, в то время как Дзюба начала развивать сольную карьеру под псевдонимом ANNA ASTI.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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российский шоу-бизнес, artik&asti , анна дзюба