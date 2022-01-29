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https://sputnik-georgia.ru/20220129/ya-ushla-ni-s-chem--anna-dzyuba-otkrovenno-ob-ukhode-iz-dueta-artik--asti-263849660.html
"Я ушла ни с чем" – Анна Дзюба откровенно об уходе из дуэта Artik & Asti
"Я ушла ни с чем" – Анна Дзюба откровенно об уходе из дуэта Artik & Asti
Анна покинула дуэт после 11 лет работы, на ее место в группе взяли Севиль Валиева
2022-01-29T10:10+0400
2022-01-29T10:10+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
artik&asti
анна дзюба
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Бывшая участница группы Artik &amp; Asti Анна Дзюба сказала, что ушла в сольную карьеру "ни с чем и ни с кем".В эфире "Авторадио" певица отметила, что они с бывшим коллегой Артемом Умрихиным не связаны никакими финансовыми обязательствами. Девушка также уточнила, что ей больше не принадлежат права на песни, которые она исполняла в качестве солистки группы."Контракт у меня закончился еще в 2019 году, я работала на совести и преданности, по старым условиям. Как сложилось, так сложилось. Я ушла ни с чем, ни с кем в сольное плавание", – говорит Анна.Теперь певица, уйдя в сольную карьеру, не намерена обращаться к продюсерам. Девушка, имея опыт работы с продюсерами в течение десяти лет, говорит, что уже "достаточно". За помощью она обратилась к своему мужу-бизнесмену Станиславу Юркину, говоря, что доверяет только ему.Участники группы объявили о "расставании" в ноябре 2021 года. Анна покинула дуэт после 11 лет работы в нем, а на ее место была принята Севиль Валиева.Коллектив продолжает выступать в новом составе под прежним названием, в то время как Дзюба начала развивать сольную карьеру под псевдонимом ANNA ASTI.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, artik&asti , анна дзюба

"Я ушла ни с чем" – Анна Дзюба откровенно об уходе из дуэта Artik & Asti

10:10 29.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба
Участники группы Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Дзюба - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Анна покинула дуэт после 11 лет работы, на ее место в группе взяли Севиль Валиеву
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Бывшая участница группы Artik & Asti Анна Дзюба сказала, что ушла в сольную карьеру "ни с чем и ни с кем".
В эфире "Авторадио" певица отметила, что они с бывшим коллегой Артемом Умрихиным не связаны никакими финансовыми обязательствами. Девушка также уточнила, что ей больше не принадлежат права на песни, которые она исполняла в качестве солистки группы.
"Контракт у меня закончился еще в 2019 году, я работала на совести и преданности, по старым условиям. Как сложилось, так сложилось. Я ушла ни с чем, ни с кем в сольное плавание", – говорит Анна.
Теперь певица, уйдя в сольную карьеру, не намерена обращаться к продюсерам. Девушка, имея опыт работы с продюсерами в течение десяти лет, говорит, что уже "достаточно". За помощью она обратилась к своему мужу-бизнесмену Станиславу Юркину, говоря, что доверяет только ему.
Участники группы объявили о "расставании" в ноябре 2021 года. Анна покинула дуэт после 11 лет работы в нем, а на ее место была принята Севиль Валиева.
Коллектив продолжает выступать в новом составе под прежним названием, в то время как Дзюба начала развивать сольную карьеру под псевдонимом ANNA ASTI.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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