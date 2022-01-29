https://sputnik-georgia.ru/20220129/zhiteli-tbilisi-v-yanvare-poluchat-dve-kvitantsii-za-vyvoz-musora-263965232.html
Жители Тбилиси в январе получат две квитанции за вывоз мусора
Жители Тбилиси в январе получат две квитанции за вывоз мусора
Абоненты получат две квитанции – за вывоз мусора в декабре и январе месяцах 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T12:04+0400
2022-01-29T12:04+0400
2022-01-29T12:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Жители Тбилиси в конце месяца получат две квитанции за вывоз мусора – за январь и декабрь, и смогут поэтапно покрыть задолженность до конца февраля, говорится в заявлении компании "Тбилсервис групп".Это связано с новшествами в тбилисской электрораспределительной компании "Теласи". Квитанции за электроэнергию, вывоз мусора и воду в Тбилиси связаны между собой. За неуплату воды или мусора отключают электроэнергию. Что касается новшеств, с января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время – в начале каждого следующего месяца.Рассылать по две квитанции пришлось для того, чтобы постепенно выровнять показатели.Что касается тарифов, то физические лица платят 2,5 лари в месяц на душу населения. Соответственно, в декабре и январе тариф будет прежним.В случае юридических лиц, то с начала 2022 года установлен новый тариф на вывоз мусора, который будет отражен в квитанции за январь. А за декабрь юридические лица будут платить по старому тарифу."Хотим подчеркнуть, что новый тариф коснется только лишь абонентов коммерческой категории, а не физических лиц", – отмечено в заявлении компании.В "Тбилсервис групп" также разъясняют, что в случае неуплаты суммы за январь, подача электроэнергии не будет ограничена физическим и юридическим лицам.Потребители смогут заплатить задолженность за декабрь-январь поэтапно до конца февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, тбилсервис групп
Жители Тбилиси в январе получат две квитанции за вывоз мусора
Абоненты получат две квитанции – за вывоз мусора в декабре и январе месяцах
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Жители Тбилиси в конце месяца получат две квитанции за вывоз мусора – за январь и декабрь, и смогут поэтапно покрыть задолженность до конца февраля, говорится в заявлении компании "Тбилсервис групп".
Это связано с новшествами в тбилисской электрораспределительной компании "Теласи". Квитанции за электроэнергию, вывоз мусора и воду в Тбилиси связаны между собой. За неуплату воды или мусора отключают электроэнергию.
Что касается новшеств, с января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время – в начале каждого следующего месяца.
Рассылать по две квитанции пришлось для того, чтобы постепенно выровнять показатели.
"Именно исходя из указанного решения, в январе текущего года, в частности, в конце месяца как физические, так и юридические лица получат две квитанции за очистку, в которых будет отражена плата за услуги, полученные в декабре-январе", – отмечено в заявлении.
Что касается тарифов, то физические лица платят 2,5 лари в месяц на душу населения. Соответственно, в декабре и январе тариф будет прежним.
В случае юридических лиц, то с начала 2022 года установлен новый тариф на вывоз мусора, который будет отражен в квитанции за январь. А за декабрь юридические лица будут платить по старому тарифу.
"Хотим подчеркнуть, что новый тариф коснется только лишь абонентов коммерческой категории, а не физических лиц", – отмечено в заявлении компании.
В "Тбилсервис групп" также разъясняют, что в случае неуплаты суммы за январь, подача электроэнергии не будет ограничена физическим и юридическим лицам.
Потребители смогут заплатить задолженность за декабрь-январь поэтапно до конца февраля.
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