https://sputnik-georgia.ru/20220129/zhiteli-tbilisi-v-yanvare-poluchat-dve-kvitantsii-za-vyvoz-musora-263965232.html

Жители Тбилиси в январе получат две квитанции за вывоз мусора

Жители Тбилиси в январе получат две квитанции за вывоз мусора

Абоненты получат две квитанции – за вывоз мусора в декабре и январе месяцах 29.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-29T12:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Жители Тбилиси в конце месяца получат две квитанции за вывоз мусора – за январь и декабрь, и смогут поэтапно покрыть задолженность до конца февраля, говорится в заявлении компании "Тбилсервис групп".Это связано с новшествами в тбилисской электрораспределительной компании "Теласи". Квитанции за электроэнергию, вывоз мусора и воду в Тбилиси связаны между собой. За неуплату воды или мусора отключают электроэнергию. Что касается новшеств, с января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время – в начале каждого следующего месяца.Рассылать по две квитанции пришлось для того, чтобы постепенно выровнять показатели.Что касается тарифов, то физические лица платят 2,5 лари в месяц на душу населения. Соответственно, в декабре и январе тариф будет прежним.В случае юридических лиц, то с начала 2022 года установлен новый тариф на вывоз мусора, который будет отражен в квитанции за январь. А за декабрь юридические лица будут платить по старому тарифу."Хотим подчеркнуть, что новый тариф коснется только лишь абонентов коммерческой категории, а не физических лиц", – отмечено в заявлении компании.В "Тбилсервис групп" также разъясняют, что в случае неуплаты суммы за январь, подача электроэнергии не будет ограничена физическим и юридическим лицам.Потребители смогут заплатить задолженность за декабрь-январь поэтапно до конца февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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