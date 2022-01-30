https://sputnik-georgia.ru/20220130/arestovan-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-pensionerki-v-kakheti-263997767.html

Арестован подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки в Кахети

Арестован подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки в Кахети

По версии следствия, после ссоры в доме жертвы задержанный нанес женщине несколько ранений холодным оружием 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T17:32+0400

2022-01-30T17:32+0400

2022-01-30T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Полиция Кахети задержала подозреваемого в убийстве 67-летней жительницы села Джугаани Сигнахского района, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Мужчина обвиняется в умышленном убийстве. В случае признания вины, 42-летнему задержанному грозит от 7-15 лет тюрьмы.Согласно информации ведомства, задержанный был ранее судим по нескольким статьям УК Грузии.Следствие установило, что 29 января после ссоры в доме жертвы задержанный нанес женщине несколько ранений холодным оружием. В результате чего пенсионерка скончалась на месте.Подозреваемый был задержан спустя несколько часов после преступления по горячим следам.По версии СМИ, убийство было совершено с целью ограбления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, убийство, кахети