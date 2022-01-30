https://sputnik-georgia.ru/20220130/arveladze-nachal-s-pobedy-na-postu-glavnogo-trenera-khall-siti-263994175.html

Арвеладзе начал с победы на посту главного тренера "Халл Сити"

Арвеладзе начал с победы на посту главного тренера "Халл Сити"

Арвеладзе возглавил "Халл Сити" несколько дней назад, контракт с клубом рассчитан на два с половиной года 30.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. В первом же матче под руководством грузинского специалиста Шота Арвеладзе английский "Халл Сити" обыграл на своем поле "Суонси" 2:0 в 28 туре "Чемпионшипа".Оба гола "тигры" забили в первом тайме. На пятой минуте отличился Ивз, а на 17 – Льюис Поттер.Арвеладзе возглавил "Халл Сити" несколько дней назад. Контракт между 48-летним грузинским специалистом и клубом рассчитан на два с половиной года.Что касается "Халл Сити", то после 28 игры в "Чемпионшипе" "тигры" набрали 32 очка и занимают 18 место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, футбол, шота арвеладзе, англия