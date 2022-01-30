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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 17 265
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 17 265
За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, выздоровели за сутки 5 947 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T11:01+0400
2022-01-30T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 17 265.За предыдущие сутки в Грузии было выявлено 18 274 случая инфицирования коронавирусом, что стало абсолютным антирекордом с начала пандемии в стране.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по 30 января выявлено 1 162 773 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 947 человек, а с начала пандемии – 1 001 275. Скончались 14 945 (+34 за сутки).За сутки сделано 69 190 тестов, из которых 38 203 – на антиген и 30 987 – ПЦР-тестов.Всего в Грузии сделано 2 710 914 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 5 156 прививок.В карантине в данное время находится 41 человек, в стационарах – 5 191, в ковид-гостиницах – 2 061.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 17 265

11:01 30.01.2022 (обновлено: 11:09 30.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский международный аэропорт. Терминал прилета. ПЦР тестирование на коронавирус
Тбилисский международный аэропорт. Терминал прилета. ПЦР тестирование на коронавирус - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, выздоровели за сутки 5 947
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 17 265.
За предыдущие сутки в Грузии было выявлено 18 274 случая инфицирования коронавирусом, что стало абсолютным антирекордом с начала пандемии в стране.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по 30 января выявлено 1 162 773 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 947 человек, а с начала пандемии – 1 001 275. Скончались 14 945 (+34 за сутки).
За сутки сделано 69 190 тестов, из которых 38 203 – на антиген и 30 987 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 24,95%, за последние 14 дней – 20,01%, за последние семь дней –23,24%.
Всего в Грузии сделано 2 710 914 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 5 156 прививок.
В карантине в данное время находится 41 человек, в стационарах – 5 191, в ковид-гостиницах – 2 061.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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