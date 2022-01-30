https://sputnik-georgia.ru/20220130/covid-statistika-gruzii-chislo-vyzdorovevshikh-prevysilo-million-263994309.html

COVID-статистика Грузии: число выздоровевших превысило миллион

COVID-статистика Грузии: число выздоровевших превысило миллион

На данный момент в Грузии 146 527 активных случаев, из них 5 191 нуждается в стационарном лечении, состояние 1 007 пациентов тяжелое 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T14:31+0400

2022-01-30T14:31+0400

2022-01-30T14:31+0400

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/13/250937792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf83577e28b69f7b474ecc09755eb6de.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Общее число выздоровевших ковид-пациентов в Грузии со дня начала пандемии превысило миллион человек - 1 001 275, из них 5 947 вылечились за последние сутки, сообщается на правительственном сайте StopСov.ge.Число инфицированных за сутки составило 17 265 человек, а общее - 1 162 773. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние 24 часа скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 14 945.Из 17 265 новых случаев в Тбилиси было выявлено 8 980. В регионах эпидситуация следующая:В стране за последние 24 часа сделано 69 190 тестов на коронавирус, 38 203 – на антиген, 30 987 – ПЦР-тестов.На данный момент в Грузии 146 527 активных случаев, из них 5 191 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 007 пациентов тяжелое, из них 272 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 061 пациент находится в ковид-гостиницах, 139 275 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 28 января составляет 24,95%, за две недели – 20,01%, за семь дней – 23,24%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19