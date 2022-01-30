https://sputnik-georgia.ru/20220130/dzhonni-depp-vozvraschaetsya-na-bolshie-ekrany-posle-skandala-s-ember-kherd-263848694.html

Джонни Депп возвращается на большие экраны после скандала с Эмбер Херд

Джонни Депп возвращается на большие экраны после скандала с Эмбер Херд

Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом в 2016 году, после чего обвинила его в домашнем насилии, при этом сам Джонни Депп все отрицает 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T10:04+0400

2022-01-30T10:04+0400

2022-01-30T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. После скандального развода со своей супругой и коллегой Эмбер Херд киноактер Джонни Депп вернется в большое кино – звезда предстанет в роли короля Людовика XV.Джонни Депп снимется в историческом фильме французского кинорежиссера Майвенн. Variety сообщает, что съемки будут проходить этим летом в окрестностях Парижа, в основном в Версальском дворце. Майвенн также сыграет в фильме одну из ролей, ее персонаж — графиня Жанна Дюбарри, последняя фаворитка Людовика XV.Джонни Депп, как известно, испытывает трудности в работе в последнее время. Произошло это после того, как в 2020 году он проиграл дело против таблоида The Sun, обвинившего его в избиении бывшей жены Эмбер Херд.Тогда Джонни пришлось отказаться от роли в фильме "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера. В другие проекты Деппа после этого не звали.Напомним, что Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом в 2016 году, после чего обвинила его в домашнем насилии, сам Джонни Депп все отрицает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу-бизнес, эмбер херд, джонни депп, зарубежные звезды