https://sputnik-georgia.ru/20220130/iz-adzharii-eksportirovano-38-tysyach-tonn-tsitrusovykh-263998548.html

Из Аджарии экспортировано 38 тысяч тонн цитрусовых

Из Аджарии экспортировано 38 тысяч тонн цитрусовых

Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается осенью и продолжается четыре месяца 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T18:32+0400

2022-01-30T18:32+0400

2022-01-30T18:32+0400

экономика

новости

грузия

аджария

мандарины

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 30 янв - Sputnik. Сезон сбора урожая цитрусовых в Аджарии был успешным, из черноморского региона экспортировано 38 тысяч тонн цитрусовых, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается осенью и продолжается четыре месяца. Почти 99% грузинского экспорта составляют Россия, Украина и страны СНГ. Лидером по импорту грузинских мандаринов по традиции является Россия, второе место занимает Армения, третье – Украина.В прошлом сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезено 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправлены в Россию, а 16,3% – в Армению.В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "Уншиу", который входит в группу японских сортов "Сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения.Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, аджария, мандарины, торнике рижвадзе