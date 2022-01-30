https://sputnik-georgia.ru/20220130/mimino-v-kakheti-gotovitsya-k-priemu-mezhdugorodnykh-reysov-263995089.html
"Мимино" в Кахети готовится к приему междугородных рейсов
"Мимино" в Кахети готовится к приему междугородных рейсов
Аэропорт, в котором проходят подготовку студенты авиационных вузов, сертифицирован Агентством гражданской авиации 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T15:31+0400
2022-01-30T15:31+0400
2022-01-30T15:31+0400
новости
грузия
туризм
кахети
агентство гражданской авиации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23132/72/231327269_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3566fcddb31c3e24d2fe917d220e6474.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Телавский аэропорт "Мимино", расположенный на востоке страны в регионе Кахети, начнет принимать междугородные рейсы, сообщает местное радио "Кахетис хма" ("Голос Кахети").Восстановление аэропорта, начавшееся прошлой весной, уже завершено. На проведение работ было выделено 3 миллиона лари. Аэропорт, в котором проходят подготовку студенты авиационных вузов, сертифицирован Агентством гражданской авиации. В 2012 году "Мимино" был передан Грузинскому авиационному университету. Аэропорту было присвоено имя грузинского царя Ираклия Второго (1720-1798).По словам ректора Авиационного университета Серго Степнадзе, восстановленный аэродром отвечает всем условиям для приема пассажирских самолетов, рассчитанных на 20 человек.По его словам, аэропорт сможет принимать самолеты из любого аэропорта Грузии и выполнять как чартерные, так и регулярные рейсы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23132/72/231327269_136:0:1200:798_1920x0_80_0_0_ea13d5c9e89f36b03f19d5541beed7a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, туризм, кахети, агентство гражданской авиации
"Мимино" в Кахети готовится к приему междугородных рейсов
Аэропорт, в котором проходят подготовку студенты авиационных вузов, сертифицирован Агентством гражданской авиации
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Телавский аэропорт "Мимино", расположенный на востоке страны в регионе Кахети, начнет принимать междугородные рейсы, сообщает местное радио "Кахетис хма" ("Голос Кахети").
Восстановление аэропорта, начавшееся прошлой весной, уже завершено. На проведение работ было выделено 3 миллиона лари. Аэропорт, в котором проходят подготовку студенты авиационных вузов, сертифицирован Агентством гражданской авиации. В 2012 году "Мимино" был передан Грузинскому авиационному университету. Аэропорту было присвоено имя грузинского царя Ираклия Второго (1720-1798).
По словам ректора Авиационного университета Серго Степнадзе, восстановленный аэродром отвечает всем условиям для приема пассажирских самолетов, рассчитанных на 20 человек.
"Работы ведутся уже несколько месяцев, и на них потрачено 3 миллиона лари, обновлены инфраструктура, пассажирский зал, взлетно-посадочная полоса длиной 1200 метров и шириной 25 метров", — сказал Степнадзе.
По его словам, аэропорт сможет принимать самолеты из любого аэропорта Грузии и выполнять как чартерные, так и регулярные рейсы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.