https://sputnik-georgia.ru/20220130/mimino-v-kakheti-gotovitsya-k-priemu-mezhdugorodnykh-reysov-263995089.html

"Мимино" в Кахети готовится к приему междугородных рейсов

"Мимино" в Кахети готовится к приему междугородных рейсов

Аэропорт, в котором проходят подготовку студенты авиационных вузов, сертифицирован Агентством гражданской авиации 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T15:31+0400

2022-01-30T15:31+0400

2022-01-30T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Телавский аэропорт "Мимино", расположенный на востоке страны в регионе Кахети, начнет принимать междугородные рейсы, сообщает местное радио "Кахетис хма" ("Голос Кахети").Восстановление аэропорта, начавшееся прошлой весной, уже завершено. На проведение работ было выделено 3 миллиона лари. Аэропорт, в котором проходят подготовку студенты авиационных вузов, сертифицирован Агентством гражданской авиации. В 2012 году "Мимино" был передан Грузинскому авиационному университету. Аэропорту было присвоено имя грузинского царя Ираклия Второго (1720-1798).По словам ректора Авиационного университета Серго Степнадзе, восстановленный аэродром отвечает всем условиям для приема пассажирских самолетов, рассчитанных на 20 человек.По его словам, аэропорт сможет принимать самолеты из любого аэропорта Грузии и выполнять как чартерные, так и регулярные рейсы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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