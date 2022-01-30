https://sputnik-georgia.ru/20220130/narodnyy-artist-rsfsr-leonid-kuravlev-skonchalsya-v-moskve-263995366.html

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался в Москве

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался в Москве

Актер находится в больнице с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 врачи не подтвердили 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T15:02+0400

2022-01-30T15:02+0400

2022-01-30T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.Ранее стало известно, что актер находится в клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 врачи не подтвердили. В среду его перевели в другое медучреждение для реабилитации.Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в рабочей семье. В 1955-м стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Бибикова. На первом курсе учился плохо и чуть не был отчислен за профнепригодность, но на последних оказался среди лучших и дебютировал в кино. В 1960 году Куравлев сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин".Первый киноуспех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в картине Шукшина "Живет такой парень". Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии. Картина стала лидером советского проката того года: ее посмотрели 62 миллиона зрителей.Также известен ролями в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Вий", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

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