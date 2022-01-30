https://sputnik-georgia.ru/20220130/naskolko-effektivna-nazalnaya-vaktsina-protiv-omikrona---video-263994904.html

Насколько эффективна назальная вакцина против омикрона? - видео

Насколько эффективна назальная вакцина против омикрона? - видео

В Москве начались клинические испытания назальной вакцины "Спутник V". Смотрите подробности в видео 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T14:28+0400

2022-01-30T14:28+0400

2022-01-30T14:52+0400

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вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

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Перед введением назальной вакцины всем добровольцам необходимо пройти полное клиническое обследование, а также сдать ПЦР-тест и кровь. В испытаниях могут принять участие совершеннолетние граждане, которые за последние полгода не прививались и не болели коронавирусом. После получения первой дозы участники испытаний еще полгода будут находиться под наблюдением врачей.Применение назальной вакцины позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и от вероятности инфицирования.

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