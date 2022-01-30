https://sputnik-georgia.ru/20220130/naskolko-effektivna-nazalnaya-vaktsina-protiv-omikrona---video-263994904.html
Насколько эффективна назальная вакцина против омикрона? - видео
Насколько эффективна назальная вакцина против омикрона? - видео
В Москве начались клинические испытания назальной вакцины "Спутник V". Смотрите подробности в видео 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T14:28+0400
2022-01-30T14:28+0400
2022-01-30T14:52+0400
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вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
штамм коронавируса "омикрон"
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Перед введением назальной вакцины всем добровольцам необходимо пройти полное клиническое обследование, а также сдать ПЦР-тест и кровь. В испытаниях могут принять участие совершеннолетние граждане, которые за последние полгода не прививались и не болели коронавирусом. После получения первой дозы участники испытаний еще полгода будут находиться под наблюдением врачей.Применение назальной вакцины позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и от вероятности инфицирования.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", видео
Насколько эффективна назальная вакцина против омикрона? - видео
14:28 30.01.2022 (обновлено: 14:52 30.01.2022)
В Москве начались клинические испытания назальной вакцины "Спутник V". Смотрите подробности в видео
Перед введением назальной вакцины всем добровольцам необходимо пройти полное клиническое обследование, а также сдать ПЦР-тест и кровь.
В испытаниях могут принять участие совершеннолетние граждане, которые за последние полгода не прививались и не болели коронавирусом.
После получения первой дозы участники испытаний еще полгода будут находиться под наблюдением врачей.
Применение назальной вакцины позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и от вероятности инфицирования.