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Назван срок переговоров Лаврова и Блинкена
Назван срок переговоров Лаврова и Блинкена
По словам замгоссекретаря, США видят готовность России к диалогу по ответам Вашингтона по безопасности 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T22:06+0400
2022-01-30T22:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе, заявила заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Как отметила высокопоставленный американский дипломат, одним из признаков такой заинтересованности со стороны Москвы является тот факт, что "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе".Запрос по безопасности - Лавров рассказал о послании к НАТО и ОБСЕ >>В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении Альянса.
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политика, новости, в мире, сша, виктория нуланд
Назван срок переговоров Лаврова и Блинкена
22:06 30.01.2022 (обновлено: 23:00 30.01.2022)
По словам замгоссекретаря, США видят готовность России к диалогу по ответам Вашингтона по безопасности
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе, заявила заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", - сказала Нуланд в эфире телеканала CBS.
Как отметила высокопоставленный американский дипломат, одним из признаков такой заинтересованности со стороны Москвы является тот факт, что "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении Альянса.