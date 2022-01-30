https://sputnik-georgia.ru/20220130/pereplyunula-annu-dzyubu-solistku-artik--asti-zakhvalili-v-novom-klipe-263955435.html

Переплюнула Анну Дзюбу? Солистку Artik & Asti захвалили в новом клипе

Переплюнула Анну Дзюбу? Солистку Artik & Asti захвалили в новом клипе

В ноябре прошлого года стало известно, что популярная группа Artik&Asti, которая радовала всех любителей поп-музыки в течение 10 лет, распалась

2022-01-30T14:02+0400

2022-01-30T14:02+0400

2022-01-30T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Популярная группа Artik & Asti выпустила клип на песню "Гармония" с участием новой солистки Севиль Валиевой, которая пришлась зрителям по вкусу.В клипе Севиль исполняет роль героини, которая держит в заложниках бойфренда. Девушка завязала ему руки и ноги, поэтому передвигаться сам он не может. Персонаж Севиль кормит и купает возлюбленного, как куклу. А в финале, страдая от неразделенной любви, поджигает дом.Режиссером клипа выступил Алан Бадоев. Сама Севиль довольна работой и говорит, что это был прекрасный опыт."Был эпизод, когда в кадре я промокшая до ниточки. Мне действительно было очень холодно. Но во всем есть свои плюсы — это помогло мне более точно передать состояние моей героини. Я благодарна всей съемочной команде, это было прекрасно и профессионально. Всем отличного просмотра и гармонии в душе", — говорит Севиль."Шикарная замена!!! Лучше и быть не могла. Голос офигенный, редко пишу коменты, но это просто бомбезно! Я рада что группа обновилась", "Крутая команда получилась", "Да! Да! Да! Это оно! То, что было необходимо группе! Роковая Севиль и бесконечно стильный Артик… Очень красивая картинка, безумная задумка и исполнение выше всяких похвал! Изумительно!" - пишут довольные зрители.В начале ноября стало известно, что известная группа Artik&Asti, которая радовала всех любителей поп-музыки в течение 10 лет, распалась. Но музыканты не стали завершать карьеру, а двинулись вперед: Артем Умрихин нашел новую солистку, а его экс-коллега развивает своей проект.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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российский шоу-бизнес, artik&asti , анна дзюба