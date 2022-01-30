https://sputnik-georgia.ru/20220130/pitomtsy-tbilisskogo-zooparka-raduyutsya-yanvarskomu-solntsu---foto-263986285.html

Тбилисский зоопарк: звери и птицы радуются январскому солнцу - фото

Тбилисский зоопарк: звери и птицы радуются январскому солнцу - фото

Солнечной погоде радуются не только люди, но и животные. Особенно в разгар зимы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как звери и птицы в Тбилисском зоопарке выходят... 30.01.2022, Sputnik Грузия

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Питомцы Тбилисского зоопарка в солнечные дни гуляют у себя в вольерах, буквально купаясь в лучах света, хоть он и не такой жаркий и яркий, как летом. Но и это праздник, ведь зимой хорошая и ясная погода особенно ценится.

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