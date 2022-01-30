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Тбилисский зоопарк: звери и птицы радуются январскому солнцу - фото
Тбилисский зоопарк: звери и птицы радуются январскому солнцу - фото
Солнечной погоде радуются не только люди, но и животные. Особенно в разгар зимы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как звери и птицы в Тбилисском зоопарке выходят... 30.01.2022, Sputnik Грузия
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Питомцы Тбилисского зоопарка в солнечные дни гуляют у себя в вольерах, буквально купаясь в лучах света, хоть он и не такой жаркий и яркий, как летом. Но и это праздник, ведь зимой хорошая и ясная погода особенно ценится.
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Тбилисский зоопарк: звери и птицы радуются январскому солнцу - фото

13:16 30.01.2022 (обновлено: 15:45 30.01.2022)
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Солнечной погоде радуются не только люди, но и животные. Особенно в разгар зимы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как звери и птицы в Тбилисском зоопарке выходят погреться на солнышке
Питомцы Тбилисского зоопарка в солнечные дни гуляют у себя в вольерах, буквально купаясь в лучах света, хоть он и не такой жаркий и яркий, как летом. Но и это праздник, ведь зимой хорошая и ясная погода особенно ценится.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Амурский тигр Тор буквально нежится на солнышке. Он пока в одиночестве, пары у него нет, но дирекция зоопарка вовсю пытается решить этот вопрос.

Амурский тигр Тор буквально нежится на солнышке. Он пока в одиночестве, пары у него нет, но дирекция зоопарка вовсю пытается решить этот вопрос. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Амурский тигр Тор буквально нежится на солнышке. Он пока в одиночестве, пары у него нет, но дирекция зоопарка вовсю пытается решить этот вопрос.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Хоть Тор и один, надо привести себя в порядок. Тем более, скоро наступит новый китайский Год Тигра. Надо встретить его красивым.

Хоть Тор и один, надо привести себя в порядок. Тем более, скоро наступит новый китайский Год Тигра. Надо встретить его красивым. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Хоть Тор и один, надо привести себя в порядок. Тем более, скоро наступит новый китайский Год Тигра. Надо встретить его красивым.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Рядом за стеклом в своем вольере львы. Их не сразу и заметишь - они неподвижно лежат и сами наблюдают за посетителями зоопарка.

Рядом за стеклом в своем вольере львы. Их не сразу и заметишь - они неподвижно лежат и сами наблюдают за посетителями зоопарка. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Рядом за стеклом в своем вольере львы. Их не сразу и заметишь - они неподвижно лежат и сами наблюдают за посетителями зоопарка.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

У слонов в вольере больше активности. Тем более пообедать - это всегда хорошо.

У слонов в вольере больше активности. Тем более пообедать - это всегда хорошо. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

У слонов в вольере больше активности. Тем более пообедать - это всегда хорошо.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Зебры тоже радуются зимнему солнышку, в его лучах намного теплее.

Зебры тоже радуются зимнему солнышку, в его лучах намного теплее. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Зебры тоже радуются зимнему солнышку, в его лучах намного теплее.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

А вот и гость с Мадагаскара - один из проживающих в тбилисском зоопарке кошачьих лемуров. Они такие забавные!

А вот и гость с Мадагаскара - один из проживающих в тбилисском зоопарке кошачьих лемуров. Они такие забавные! - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

А вот и гость с Мадагаскара - один из проживающих в тбилисском зоопарке кошачьих лемуров. Они такие забавные!

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Красивые и яркие попугаи ара. Название для жителей Грузии имеет двоякое значение, ведь прямой перевод слова "ара" - это "нет". Взрослые попугаи ара могут достигать в длину одного метра!

Красивые и яркие попугаи ара. Название для жителей Грузии имеет двоякое значение, ведь прямой перевод слова &quot;ара&quot; - это &quot;нет&quot;. Взрослые попугаи ара могут достигать в длину одного метра! - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Красивые и яркие попугаи ара. Название для жителей Грузии имеет двоякое значение, ведь прямой перевод слова "ара" - это "нет". Взрослые попугаи ара могут достигать в длину одного метра!

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кавказский благородный олень. Тбилисский зоопарк способствует размножению этого вида оленей, а затем выпускает их в дикую природу.

Кавказский благородный олень. Тбилисский зоопарк способствует размножению этого вида оленей, а затем выпускает их в дикую природу. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кавказский благородный олень. Тбилисский зоопарк способствует размножению этого вида оленей, а затем выпускает их в дикую природу.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Неподалеку - пеликаны. Эти птицы степенно и грациозно вышагивают вдоль небольшого водоема. В день один пеликан может съесть больше килограмма рыбы.

Неподалеку - пеликаны. Эти птицы степенно и грациозно вышагивают вдоль небольшого водоема. В день один пеликан может съесть больше килограмма рыбы. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Неподалеку - пеликаны. Эти птицы степенно и грациозно вышагивают вдоль небольшого водоема. В день один пеликан может съесть больше килограмма рыбы.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кстати, уже по традиции, в тбилисский зоопарк можно принести новогодние елочки "чичилаки". Потом их распределяют по вольерам, где звери играют с ними.

Кстати, уже по традиции, в тбилисский зоопарк можно принести новогодние елочки &quot;чичилаки&quot;. Потом их распределяют по вольерам, где звери играют с ними. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кстати, уже по традиции, в тбилисский зоопарк можно принести новогодние елочки "чичилаки". Потом их распределяют по вольерам, где звери играют с ними.

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