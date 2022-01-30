Тбилисский зоопарк: звери и птицы радуются январскому солнцу - фото
Амурский тигр Тор буквально нежится на солнышке. Он пока в одиночестве, пары у него нет, но дирекция зоопарка вовсю пытается решить этот вопрос.
Амурский тигр Тор буквально нежится на солнышке. Он пока в одиночестве, пары у него нет, но дирекция зоопарка вовсю пытается решить этот вопрос.
Хоть Тор и один, надо привести себя в порядок. Тем более, скоро наступит новый китайский Год Тигра. Надо встретить его красивым.
Хоть Тор и один, надо привести себя в порядок. Тем более, скоро наступит новый китайский Год Тигра. Надо встретить его красивым.
Рядом за стеклом в своем вольере львы. Их не сразу и заметишь - они неподвижно лежат и сами наблюдают за посетителями зоопарка.
Рядом за стеклом в своем вольере львы. Их не сразу и заметишь - они неподвижно лежат и сами наблюдают за посетителями зоопарка.
У слонов в вольере больше активности. Тем более пообедать - это всегда хорошо.
У слонов в вольере больше активности. Тем более пообедать - это всегда хорошо.
Зебры тоже радуются зимнему солнышку, в его лучах намного теплее.
Зебры тоже радуются зимнему солнышку, в его лучах намного теплее.
А вот и гость с Мадагаскара - один из проживающих в тбилисском зоопарке кошачьих лемуров. Они такие забавные!
А вот и гость с Мадагаскара - один из проживающих в тбилисском зоопарке кошачьих лемуров. Они такие забавные!
Красивые и яркие попугаи ара. Название для жителей Грузии имеет двоякое значение, ведь прямой перевод слова "ара" - это "нет". Взрослые попугаи ара могут достигать в длину одного метра!
Красивые и яркие попугаи ара. Название для жителей Грузии имеет двоякое значение, ведь прямой перевод слова "ара" - это "нет". Взрослые попугаи ара могут достигать в длину одного метра!
Кавказский благородный олень. Тбилисский зоопарк способствует размножению этого вида оленей, а затем выпускает их в дикую природу.
Кавказский благородный олень. Тбилисский зоопарк способствует размножению этого вида оленей, а затем выпускает их в дикую природу.
Неподалеку - пеликаны. Эти птицы степенно и грациозно вышагивают вдоль небольшого водоема. В день один пеликан может съесть больше килограмма рыбы.
Неподалеку - пеликаны. Эти птицы степенно и грациозно вышагивают вдоль небольшого водоема. В день один пеликан может съесть больше килограмма рыбы.
Кстати, уже по традиции, в тбилисский зоопарк можно принести новогодние елочки "чичилаки". Потом их распределяют по вольерам, где звери играют с ними.
Кстати, уже по традиции, в тбилисский зоопарк можно принести новогодние елочки "чичилаки". Потом их распределяют по вольерам, где звери играют с ними.