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Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с историческим визитом в ОАЭ - видео
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с историческим визитом в ОАЭ - видео
Принц ОАЭ принял президента Израиля в зале почета, где прозвучали гимны двух государств и был произведен 21 выстрел из пушки в знак приветствия гостя. Смотрите... 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T16:11+0400
2022-01-30T16:11+0400
2022-01-30T16:11+0400
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Эмир Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммед бен Заид бен Султан аль-Нахайян в воскресенье встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который впервые посетил это государство с официальным визитом.С израильской стороны вместе с президентом прибыли высокопоставленные чиновники Израиля и посол в ОАЭ Амир Хайек.Напомним, в августе 2020 года Израиль подписал соглашение о примирении с Объединенными Арабскими Эмиратами. ОАЭ стали третьей арабской страной (после Египта и Иордании), которая полностью урегулировала дипломатические и экономические связи с Израилем в мирном ключе.
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Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с историческим визитом в ОАЭ
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с историческим визитом в ОАЭ
2022-01-30T16:11+0400
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в мире, видео, мультимедиа, оаэ, израиль, видео
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с историческим визитом в ОАЭ - видео
Принц ОАЭ принял президента Израиля в зале почета, где прозвучали гимны двух государств и был произведен 21 выстрел из пушки в знак приветствия гостя. Смотрите подробности в видео
Эмир Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммед бен Заид бен Султан аль-Нахайян в воскресенье встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который впервые посетил это государство с официальным визитом.
С израильской стороны вместе с президентом прибыли высокопоставленные чиновники Израиля и посол в ОАЭ Амир Хайек.
Напомним, в августе 2020 года Израиль подписал соглашение о примирении с Объединенными Арабскими Эмиратами. ОАЭ стали третьей арабской страной (после Египта и Иордании), которая полностью урегулировала дипломатические и экономические связи с Израилем в мирном ключе.