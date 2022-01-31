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Аварийные дома-убийцы в Грузии: где страшно жить в Тбилиси - видео
Аварийные дома-убийцы в Грузии: где страшно жить в Тбилиси - видео
По последним данным мэрии Тбилиси, в столице около десяти тысяч аварийных домов, в которых проживают люди. Подробнее о данной проблеме и ее истоках вы узнаете... 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T19:55+0400
2022-01-31T19:55+0400
2022-01-31T20:34+0400
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В октябре 2021 года весь мир потрясла трагедия, произошедшая в Грузии, – в городе Батуми часть жилого здания обрушилась, словно карточный домик. Под завалами оказались 10 человек, в том числе трое детей. Только одного человека удалось спасти. Эксперты в строительной сфере с сожалением констатируют – такая трагедия для Грузии не последняя, так как в крупных городах страны беспрецедентное количество аварийных зданий. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, недвижимость в тбилиси, аварии, обрушение дома, видео-новости из грузии, видео
Аварийные дома-убийцы в Грузии: где страшно жить в Тбилиси - видео
19:55 31.01.2022 (обновлено: 20:34 31.01.2022)
По последним данным мэрии Тбилиси, в столице около десяти тысяч аварийных домов, в которых проживают люди. Подробнее о данной проблеме и ее истоках вы узнаете в специальном репортаже Sputnik Грузия.
В октябре 2021 года весь мир потрясла трагедия, произошедшая в Грузии, – в городе Батуми часть жилого здания обрушилась, словно карточный домик. Под завалами оказались 10 человек, в том числе трое детей. Только одного человека удалось спасти.
Эксперты в строительной сфере с сожалением констатируют – такая трагедия для Грузии не последняя, так как в крупных городах страны беспрецедентное количество аварийных зданий. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари.