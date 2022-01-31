https://sputnik-georgia.ru/20220131/avariynye-doma-ubiytsy-v-gruzii-gde-strashno-zhit-v-tbilisi---video-264032495.html

Аварийные дома-убийцы в Грузии: где страшно жить в Тбилиси - видео

Аварийные дома-убийцы в Грузии: где страшно жить в Тбилиси - видео

По последним данным мэрии Тбилиси, в столице около десяти тысяч аварийных домов, в которых проживают люди. Подробнее о данной проблеме и ее истоках вы узнаете... 31.01.2022, Sputnik Грузия

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В октябре 2021 года весь мир потрясла трагедия, произошедшая в Грузии, – в городе Батуми часть жилого здания обрушилась, словно карточный домик. Под завалами оказались 10 человек, в том числе трое детей. Только одного человека удалось спасти. Эксперты в строительной сфере с сожалением констатируют – такая трагедия для Грузии не последняя, так как в крупных городах страны беспрецедентное количество аварийных зданий. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари.

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