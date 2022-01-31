https://sputnik-georgia.ru/20220131/baskoniya---zenit-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-264033888.html

"Баскония" - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Баскония" - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Баскония" и "Зенит" 31.01.2022, Sputnik Грузия

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Во вторник, 1 февраля, питерский "Зенит" в рамках баскетбольной Евролиги сыграет на выезде с испанской "Басконией". В первом круге турнира российский клуб одержал уверенную победу (83:54), и вполне логично, что и в предстоящем противостоянии подопечные Паскуаля являются фаворитами.К матчу в Испании "Зенит" подходит после двух побед. В Евролиге клуб с берегов Невы обыграл стамбульский "Анадолу Эфес" (76:67), а в Единой Лиге ВТБ саратовский "Автодор" (93:75).Что касается "Басконии", то похвастаться удовлетворительными результатами испанцы не могут, проиграв три последних матча в Евролиге. И если уступить нынешней "Баварии" и "Реалу" не зазорно, то проигрывать "Панатинаикосу", одному из слабейших клубов на турнире, совсем уже не комильфо.На победу "Зенита" букмекеры выставили коэффициент 1,53 (против 2,45 у "Басконии"). Как мне кажется, данный расклад полностью соответствует нынешней форме команд. Не стану изобретать велосипед и предложу просто поставить на успех гостей.Ставка: победа "Зенита" за 1,53.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, в мире, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч