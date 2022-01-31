https://sputnik-georgia.ru/20220131/dzheyson-momoa-snimetsya-v-desyatom-forsazhe-264019869.html
Джейсон Момоа снимется в десятом "Форсаже"
Джейсон Момоа снимется в десятом "Форсаже"
Дата выхода десятой части знаменитой франшизы запланирована на 7 апреля 2023 года 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T16:24+0400
2022-01-31T16:24+0400
2022-01-31T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Известный американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа снимется в десятом "Форсаже" - об этом авторы франшизы официально объявили в Twitter серии от Universal.По информации инсайдеров, Момоа исполнит роль одного из злодеев, какого точно, пока не известно. Дата выхода десятой части серии — 7 апреля 2023 года, премьера была перенесена на год из-за задержки выпуска девятого фильма.42-летний Джейсон Момоа наиболее известен по ролям Конана (Конан-варвар), кхала Дрого ("Игра престолов"), Артура Карри ("Аквамен") и Дункана Айдахо ("Дюна")."Форсаж" (The Fast and the Furious) — американская медиафраншиза, состоящая на 2021 год из десяти полнометражных и двух короткометражных фильмов, выпущенных с 2001 по 2021 год. Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $ 5,9 млрд. Некоторые эпизоды "Форсажа 9" были сняты в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
съемки голливудской франшизы "форсаж 9" в грузии, фильм "форсаж", шоу-бизнес, зарубежные звезды, джейсон момоа
Джейсон Момоа снимется в десятом "Форсаже"
Дата выхода десятой части знаменитой франшизы запланирована на 7 апреля 2023 года
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik.
Известный американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа снимется в десятом "Форсаже" - об этом авторы франшизы официально объявили в Twitter
серии от Universal.
По информации инсайдеров, Момоа исполнит роль одного из злодеев, какого точно, пока не известно. Дата выхода десятой части серии — 7 апреля 2023 года, премьера была перенесена на год из-за задержки выпуска девятого фильма.
42-летний Джейсон Момоа наиболее известен по ролям Конана (Конан-варвар), кхала Дрого ("Игра престолов"), Артура Карри ("Аквамен") и Дункана Айдахо ("Дюна").
"Форсаж" (The Fast and the Furious) — американская медиафраншиза, состоящая на 2021 год из десяти полнометражных и двух короткометражных фильмов, выпущенных с 2001 по 2021 год.
Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $ 5,9 млрд. Некоторые эпизоды "Форсажа 9" были сняты в Грузии.
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