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Джейсон Момоа снимется в десятом "Форсаже"

Джейсон Момоа снимется в десятом "Форсаже"

Дата выхода десятой части знаменитой франшизы запланирована на 7 апреля 2023 года 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T16:24+0400

2022-01-31T16:24+0400

2022-01-31T16:24+0400

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съемки голливудской франшизы "форсаж 9" в грузии

фильм "форсаж"

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Известный американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа снимется в десятом "Форсаже" - об этом авторы франшизы официально объявили в Twitter серии от Universal.По информации инсайдеров, Момоа исполнит роль одного из злодеев, какого точно, пока не известно. Дата выхода десятой части серии — 7 апреля 2023 года, премьера была перенесена на год из-за задержки выпуска девятого фильма.42-летний Джейсон Момоа наиболее известен по ролям Конана (Конан-варвар), кхала Дрого ("Игра престолов"), Артура Карри ("Аквамен") и Дункана Айдахо ("Дюна")."Форсаж" (The Fast and the Furious) — американская медиафраншиза, состоящая на 2021 год из десяти полнометражных и двух короткометражных фильмов, выпущенных с 2001 по 2021 год. Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех частей составляют более $ 5,9 млрд. Некоторые эпизоды "Форсажа 9" были сняты в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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съемки голливудской франшизы "форсаж 9" в грузии, фильм "форсаж", шоу-бизнес, зарубежные звезды, джейсон момоа