https://sputnik-georgia.ru/20220131/goryachaya-zebra-chachua-i-konroy-udivili-zriteley-shou-tantsy-so-zvezdami--264022310.html
"Горячая зебра": Чачуа и Конрой удивили зрителей шоу "Танцы со звездами"
"Горячая зебра": Чачуа и Конрой удивили зрителей шоу "Танцы со звездами"
Номер, вопреки всем хейтерам, оказался очень горячим, а его исполнители - грузинка и ирландец - перешли в следующий тур 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T17:24+0400
2022-01-31T17:24+0400
2022-01-31T17:24+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
культура
новости
грузия
ирландия
шоу "танцы"
грузинский шоу-бизнес
саломе чачуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264021323_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_de75d90efcf68258db8fcff34788022a.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа в третьем туре ирландского телешоу "Танцы со звездами" (Dancing with the stars) предстала в необычном образе.Саломе и ее партнер, известный ирландский регбист Джордан Конрой, станцевали в необычном образе - зебры Марти и льва Алекса из мультфильма "Мадагаскар". Несмотря на оригинальность номера и пластичность Саломе, грузинскому зрителю номер пришелся не по вкусу. Комментаторы в Facebook отмечают, что этот номер не подходит Чачуа."Танцуют звезды", проведенные у нас (в Грузии), более высокого уровня", "Этот номер не для Саломе, не видно там сексуальности Саломе и многого другого. Хотя, она, конечно, блистательна, горжусь ей", "Я не знаю, как вы, но я совсем не смотрю на партнера из-за Саломе", - пишут грузинские подписчики артистки.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
ирландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264021323_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ba3fd0c069b574901744645800b2667c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
культура, новости, грузия, ирландия, шоу "танцы", грузинский шоу-бизнес, саломе чачуа
"Горячая зебра": Чачуа и Конрой удивили зрителей шоу "Танцы со звездами"
Номер, вопреки всем хейтерам, оказался очень горячим, а его исполнители - грузинка и ирландец - перешли в следующий тур
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа в третьем туре ирландского телешоу "Танцы со звездами" (Dancing with the stars) предстала в необычном образе.
Саломе и ее партнер, известный ирландский регбист Джордан Конрой, станцевали в необычном образе - зебры Марти и льва Алекса из мультфильма "Мадагаскар".
Несмотря на оригинальность номера и пластичность Саломе, грузинскому зрителю номер пришелся не по вкусу. Комментаторы в Facebook отмечают
, что этот номер не подходит Чачуа.
"Танцуют звезды", проведенные у нас (в Грузии), более высокого уровня", "Этот номер не для Саломе, не видно там сексуальности Саломе и многого другого. Хотя, она, конечно, блистательна, горжусь ей", "Я не знаю, как вы, но я совсем не смотрю на партнера из-за Саломе", - пишут грузинские подписчики артистки.
Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.