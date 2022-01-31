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"Горячая зебра": Чачуа и Конрой удивили зрителей шоу "Танцы со звездами"

"Горячая зебра": Чачуа и Конрой удивили зрителей шоу "Танцы со звездами"

Номер, вопреки всем хейтерам, оказался очень горячим, а его исполнители - грузинка и ирландец - перешли в следующий тур 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T17:24+0400

2022-01-31T17:24+0400

2022-01-31T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа в третьем туре ирландского телешоу "Танцы со звездами" (Dancing with the stars) предстала в необычном образе.Саломе и ее партнер, известный ирландский регбист Джордан Конрой, станцевали в необычном образе - зебры Марти и льва Алекса из мультфильма "Мадагаскар". Несмотря на оригинальность номера и пластичность Саломе, грузинскому зрителю номер пришелся не по вкусу. Комментаторы в Facebook отмечают, что этот номер не подходит Чачуа."Танцуют звезды", проведенные у нас (в Грузии), более высокого уровня", "Этот номер не для Саломе, не видно там сексуальности Саломе и многого другого. Хотя, она, конечно, блистательна, горжусь ей", "Я не знаю, как вы, но я совсем не смотрю на партнера из-за Саломе", - пишут грузинские подписчики артистки.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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культура, новости, грузия, ирландия, шоу "танцы", грузинский шоу-бизнес, саломе чачуа