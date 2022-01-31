https://sputnik-georgia.ru/20220131/gruzinskaya-drama-mokryy-pesok-poluchila-premiyu-kinofestivalya-v-shveytsarii-264016908.html
Грузинская драма "Мокрый песок" получила премию кинофестиваля в Швейцарии
Грузинская драма "Мокрый песок" получила премию кинофестиваля в Швейцарии
Грузинский фильм получил премию Prix de Soleure, которая предусматривает приз в размере 6 тысяч франков 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T16:08+0400
2022-01-31T16:08+0400
2022-01-31T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Художественный фильм "Мокрый песок" грузинского режиссера Элене Навериани получил престижный приз на швейцарском кинофестивале Solothurn Film Festival.Solothurn Film Festival – один из самых важных фестивалей Швейцарии. Фестиваль, основанный в 1966 году, проходит каждый год в городе Золотурн. Смотр собирает художественные, документальные и короткометражные фильмы.Грузинская драма "Мокрый песок" получила премию Prix de Soleure, которая предусматривает приз в размере 6 тысяч франков.Члены жюри фестиваля особенно похвалили фильм за "нежность и ясность, использованные в фильме для преодоления и разрушения табу без малейшего колебания".Жюри также отметило "умение, с помощью которого режиссеру удается заставить звуки, образы и музыку говорить и сливаться воедино таким образом, что время расширяется до своих крайних пределов и наши тела поют".Картина Навериани рассказывает о деревушке на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, где фильм имел успех. Актер Гия Агумава был награжден за лучшее исполнение мужской роли.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
культура, новости, грузия, швейцария, кинофестиваль, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузинский шоу-бизнес
Грузинская драма "Мокрый песок" получила премию кинофестиваля в Швейцарии
Грузинский фильм получил премию Prix de Soleure, которая предусматривает приз в размере 6 тысяч франков
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Художественный фильм "Мокрый песок" грузинского режиссера Элене Навериани получил престижный приз на швейцарском кинофестивале Solothurn Film Festival.
Solothurn Film Festival – один из самых важных фестивалей Швейцарии. Фестиваль, основанный в 1966 году, проходит каждый год в городе Золотурн. Смотр собирает художественные, документальные и короткометражные фильмы.
Грузинская драма "Мокрый песок" получила премию Prix de Soleure, которая предусматривает приз в размере 6 тысяч франков.
Члены жюри фестиваля особенно похвалили фильм за "нежность и ясность, использованные в фильме для преодоления и разрушения табу без малейшего колебания".
Жюри также отметило "умение, с помощью которого режиссеру удается заставить звуки, образы и музыку говорить и сливаться воедино таким образом, что время расширяется до своих крайних пределов и наши тела поют".
Картина Навериани рассказывает о деревушке на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.
Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, где фильм имел успех. Актер Гия Агумава был награжден за лучшее исполнение мужской роли.
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