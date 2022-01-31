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Грузинская драма "Мокрый песок" получила премию кинофестиваля в Швейцарии

Грузинская драма "Мокрый песок" получила премию кинофестиваля в Швейцарии

Грузинский фильм получил премию Prix de Soleure, которая предусматривает приз в размере 6 тысяч франков 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T16:08+0400

2022-01-31T16:08+0400

2022-01-31T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Художественный фильм "Мокрый песок" грузинского режиссера Элене Навериани получил престижный приз на швейцарском кинофестивале Solothurn Film Festival.Solothurn Film Festival – один из самых важных фестивалей Швейцарии. Фестиваль, основанный в 1966 году, проходит каждый год в городе Золотурн. Смотр собирает художественные, документальные и короткометражные фильмы.Грузинская драма "Мокрый песок" получила премию Prix de Soleure, которая предусматривает приз в размере 6 тысяч франков.Члены жюри фестиваля особенно похвалили фильм за "нежность и ясность, использованные в фильме для преодоления и разрушения табу без малейшего колебания".Жюри также отметило "умение, с помощью которого режиссеру удается заставить звуки, образы и музыку говорить и сливаться воедино таким образом, что время расширяется до своих крайних пределов и наши тела поют".Картина Навериани рассказывает о деревушке на побережье Черного моря, где дружелюбные соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, и внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Швейцарии и Грузии.Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Международном кинофестивале в Локарно, где фильм имел успех. Актер Гия Агумава был награжден за лучшее исполнение мужской роли.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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