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Грузинские дзюдоисты завершили Гран-при Португалии с одной медалью
Грузинские дзюдоисты завершили Гран-при Португалии с одной медалью
В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 100 кг Бериашвили победил Марко Кумрича из Хорватии 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T11:50+0400
2022-01-31T11:50+0400
2022-01-31T11:50+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Бериашвили завоевал бронзовую медаль на Гран-при Португалии, завершившемся в городе Альмада.В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 100 кг Бериашвили победил Марко Кумрича из Хорватии. Для сборной Грузии эта медаль стала единственной на турнире в Португалии.Следующий крупный турнир под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) "Большой шлем" пройдет в Париже с 5 по 6 февраля. На этом турнире сборная Грузии будет представлена основным составом и практически все лидеры команды приедут в столицу Франции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, португалия, париж, франция, гран-при по дзюдо, федерация дзюдо грузии
Грузинские дзюдоисты завершили Гран-при Португалии с одной медалью
В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 100 кг Бериашвили победил Марко Кумрича из Хорватии
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Бериашвили завоевал бронзовую медаль на Гран-при Португалии, завершившемся в городе Альмада.
В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 100 кг Бериашвили победил
Марко Кумрича из Хорватии. Для сборной Грузии эта медаль стала единственной на турнире в Португалии.
В общей сложности на соревнованиях в Португалии выступили восемь грузинских дзюдоистов. При этом стоит отметить, что состав сборной Грузии был достаточно экспериментальным – ни один из лидеров команды не принимал участия в Гран-при.
Следующий крупный турнир под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) "Большой шлем" пройдет в Париже с 5 по 6 февраля. На этом турнире сборная Грузии будет представлена основным составом и практически все лидеры команды приедут в столицу Франции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.