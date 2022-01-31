https://sputnik-georgia.ru/20220131/gruzinskie-dzyudoisty-zavershili-gran-pri-portugalii-s-odnoy-medalyu-264007458.html

Грузинские дзюдоисты завершили Гран-при Португалии с одной медалью

Грузинские дзюдоисты завершили Гран-при Португалии с одной медалью

В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 100 кг Бериашвили победил Марко Кумрича из Хорватии 31.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Бериашвили завоевал бронзовую медаль на Гран-при Португалии, завершившемся в городе Альмада.В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 100 кг Бериашвили победил Марко Кумрича из Хорватии. Для сборной Грузии эта медаль стала единственной на турнире в Португалии.Следующий крупный турнир под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) "Большой шлем" пройдет в Париже с 5 по 6 февраля. На этом турнире сборная Грузии будет представлена основным составом и практически все лидеры команды приедут в столицу Франции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, португалия, париж, франция, гран-при по дзюдо, федерация дзюдо грузии