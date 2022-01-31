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Китайский Новый год 2022: приметы, традиции, скидки

Китайский Новый год 2022: приметы, традиции, скидки

Китайский Новый год в 2022-м наступит 1 февраля - жители Поднебесной в этот день будут праздновать наступление 4720 года 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T17:54+0400

2022-01-31T17:54+0400

2022-01-31T18:04+0400

справки

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По китайскому календарю предстоящий год пройдет под покровительством Черного (Голубого) Водяного Тигра, который примет бразды правления у Белого Металлического Быка.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о традициях и приметах Китайского Нового года, а также о том ожидаются ли в праздник скидки и распродажи.Традиции и приметы праздникаНовый год Тигра, по приметам, принесет счастье и достаток, если встречать его в чистой и убранной квартире. Поэтому подготовку к Китайскому Новому году начинают с генеральной уборки.Особенно тщательно хозяйки моют окна и двери - есть примета, что через них заходит в дом счастье.А вот убирать жилище в Новый год плохая примета – можно вымести удачу.По традиции, перед встречей Китайского Нового года выбрасывают все старые, разбитые, сломанные, треснутые и ненужные вещи, чтобы избавиться от негатива и освободить в доме место для положительной энергии.Дом украшают традиционным красным цветом и его оттенками, у входа, по традиции, расклеивают парные надписи, а стены квартир и зданий украшаются специальными картинами из бумажных узоров.Украшают также дома восемью спелыми сочными мандаринами – цифра "8" символизирует бесконечность.Елку в Китайский Новый год заменяют подносы с мандаринами и апельсинами - их укладывают по кругу, и каждого из цитрусов обязательно должно быть ровно по восемь штук. В последние годы китайцы наряжают также небольшие искусственные деревья сухофруктами или свежими фруктами в сахаре.По традиции, все члены семьи в Китайский Новый год собираются за богатым праздничным столом.В китайский Новый год, во время праздничного застолья, не принято говорить об ушедшем годе, поэтому всей семьей обсуждают, что предстоит сделать.На новогодний стол подают множество блюд, но основным являются пельмени, приготовленные в форме золотого слитка. Китайцы уверены, что это символ достатка и богатства, приносящий удачу с первых минут Китайского Нового года.В Китайский Новый год обычно серьезных подарков не дарят — по традиции, преподносят различные сувениры, амулеты, обереги, символ грядущего года или сладости.По традиции, в Новый год родители дарят детям деньги в красных конвертах – есть примета, что деньги, подаренные близкими людьми с наилучшими пожеланиями, должны притягивать другие деньги.Очень важен также цвет подарка – китайцы не дарит ничего белого и синего цвета, поскольку они олицетворяют смерть и похороны. На Китайский Новый год, по традиции, надевают все красное – этот цвет, согласно приметам, привлекает в дом благополучие и отгоняет от него неприятности.Легенда повествует, что именно красный цвет отпугнул страшное чудовище, появляющееся ежегодно именно к Новому году. Мифическое чудовище боялось также громких звуков и салютов, поэтому Китайский Новый год, по традиции, празднуют всегда очень шумно, чтобы отпугнуть чудище.Будет ли распродажа?Китайский Новый Год пройдет на Алиэкспресс с 1 по 14 февраля - в ходе акции скидки достигнут 70% на разные категории.Купить по скидке на Алиэкспресс можно будет мужскую, женскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, украшения, планшеты и мобильные телефоны, бытовую электронную технику, товары для дома и сада и многое другое. Однако срок доставки будет увеличен.На распродаже будут проводиться различные конкурсы с монетами и подарочными купонами. Также будет представлено большое количество купонов и промокодов на скидку.Информация о скидках во время Китайского Нового года будет добавляться по мере поступления. Данные о скидках на предложенные товары и услуги, вы найдете на этом сайте.Материал подготовлен на основе открытых источников

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