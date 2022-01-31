https://sputnik-georgia.ru/20220131/kogda-nastupit-kitayskiy-novyy-god-lunnyy-kalendar-2022-264019623.html
Когда наступит китайский Новый год: лунный календарь 2022
Когда наступит китайский Новый год: лунный календарь 2022
Китайский Новый год или Чунь Цзе (Праздник весны) - главный и самый продолжительный праздник для жителей Китая и всей Восточной Азии 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T14:38+0400
2022-01-31T14:38+0400
2022-01-31T14:40+0400
справки
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Китайский Новый год постоянной даты не имеет – каждый год ее определяют по лунному календарю.Когда наступит Китайский Новый 2022 год по лунному календарю и когда заканчиваются выходные в Китае, читайте в материале Sputnik Грузия.Когда наступит китайский Новый год?Более 20 веков начало Китайского Нового года наступает в период с 21 января до 21 февраля, поскольку, по лунному календарю он выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2022-м Китайский Новый год наступит 1 февраля в 01:03 по тбилисскому времени.По китайскому календарю 1 февраля наступит 4720 год - год Черного (Голубого) Водяного Тигра, который примет бразды правления у Белого Металлического Быка.В старину Китайский Новый год праздновали целый месяц — в наши дни торжество длится 15 дней, каждый из которых отличается своими традициями и обычаями. Завершают празднование Нового года грандиозным Фестивалем китайских фонарей.Китайский Новый год начинается с праздничного ужина, шумного гулянья и громких фейерверков – жители Поднебесной верят, что чем громче будут праздновать, тем радостней и счастливее он пройдет. В первый день также обязательно сжигают бамбуковые палочки и ходят на кладбище к своим родственникам, чтобы почтить их память.Во второй и седьмой день китайского Нового года молятся о счастье, благополучии, процветании и долголетии, а также помогают бедным, раздают милостыню.В третий и четвертый - поздравляют родственников и друзей с Новым годом. С этого периода все крупные корпорации запускают свою работу, и постепенно все возвращается в привычное русло.Бизнесу и богатству посвящены пятый и шестой — в эти дни к работе приступают все компании, но при этом обязательно запускают фейерверки.Следующие три дня Китайского Нового года китайцы работают, а по вечерам обязательно устраивают небольшие семейные праздничные ужины с молитвой, затем отправляются в храм, где зажигают особые курительные свечи.Зятю посвящен одиннадцатый день Китайского Нового года - тесть для мужа своей дочери в этот день обязательно устраивает шумный и богатый праздник.Следующие три дня все жители Поднебесной заняты в основном подготовкой к главному празднику китайского Нового года — празднику фонарей. Китайцы покупают украшения, фонари, навесы для фонарей и так далее.В последний пятнадцатый день устраивают концерты, театральные представления - люди вместе со своими семьями ходят по площади с зажженными фонарями, а вокруг гремят фейерверки, хлопушки и петарды.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Лиза Офман
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Год Петуха наступил: китайский Новый год в Пекине
Тысячи жителей Пекина вышли на улицы города, чтобы встретить китайский Новый год, который пройдет под знаком огненного петуха. Смотрите на видео, как красочные фейерверки осветили небо во время праздника.
2022-01-31T14:38+0400
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Когда наступит китайский Новый год: лунный календарь 2022
14:38 31.01.2022 (обновлено: 14:40 31.01.2022)
Китайский Новый год или Чунь Цзе (Праздник весны) - главный и самый продолжительный праздник для жителей Китая и всей Восточной Азии
Китайский Новый год постоянной даты не имеет – каждый год ее определяют по лунному календарю.
Когда наступит Китайский Новый 2022 год по лунному календарю и когда заканчиваются выходные в Китае, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Когда наступит китайский Новый год?
Более 20 веков начало Китайского Нового года наступает в период с 21 января до 21 февраля, поскольку, по лунному календарю он выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2022-м Китайский Новый год наступит 1 февраля в 01:03 по тбилисскому времени.
По китайскому календарю 1 февраля наступит 4720 год - год Черного (Голубого) Водяного Тигра, который примет бразды правления у Белого Металлического Быка.
В старину Китайский Новый год праздновали целый месяц — в наши дни торжество длится 15 дней, каждый из которых отличается своими традициями и обычаями. Завершают празднование Нового года грандиозным Фестивалем китайских фонарей.
Китайский Новый год начинается с праздничного ужина, шумного гулянья и громких фейерверков – жители Поднебесной верят, что чем громче будут праздновать, тем радостней и счастливее он пройдет. В первый день также обязательно сжигают бамбуковые палочки и ходят на кладбище к своим родственникам, чтобы почтить их память.
Во второй и седьмой день китайского Нового года молятся о счастье, благополучии, процветании и долголетии, а также помогают бедным, раздают милостыню.
В третий и четвертый - поздравляют родственников и друзей с Новым годом. С этого периода все крупные корпорации запускают свою работу, и постепенно все возвращается в привычное русло.
Бизнесу и богатству посвящены пятый и шестой — в эти дни к работе приступают все компании, но при этом обязательно запускают фейерверки.
Следующие три дня Китайского Нового года китайцы работают, а по вечерам обязательно устраивают небольшие семейные праздничные ужины с молитвой, затем отправляются в храм, где зажигают особые курительные свечи.
Зятю посвящен одиннадцатый день Китайского Нового года - тесть для мужа своей дочери в этот день обязательно устраивает шумный и богатый праздник.
Следующие три дня все жители Поднебесной заняты в основном подготовкой к главному празднику китайского Нового года — празднику фонарей. Китайцы покупают украшения, фонари, навесы для фонарей и так далее.
В последний пятнадцатый день устраивают концерты, театральные представления - люди вместе со своими семьями ходят по площади с зажженными фонарями, а вокруг гремят фейерверки, хлопушки и петарды.
Материал подготовлен на основе открытых источников