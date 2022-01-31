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Матч за Суперкубок Грузии по футболу пройдет в Кутаиси

Матч за Суперкубок Грузии по футболу пройдет в Кутаиси

На матч допустят болельщиков – 33 процента от общей вместимости стадиона, то есть порядка пяти тысяч зрителей 31.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-31T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Матч за Суперкубок Грузии по футболу между "Динамо" Батуми и "Сабуртало" пройдет в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия 20 февраля, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Стоит также отметить, что на матч будут допущены болельщики – 33 процента от общей вместимости стадиона, то есть порядка пяти тысяч зрителей.Матчем за Суперкубок официально откроется футбольный сезон в Грузии. Чемпионат страны стартует 26 февраля.Расписание матчей первого тура:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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