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На шахте в Грузии новый взрыв: восемь шахтеров из Ткибули в больнице - видео

На шахте в Грузии новый взрыв: восемь шахтеров из Ткибули в больнице - видео

Взрыв на шахте в Ткибули в Западной Грузии прогремел в ночь на 31 января. В результате ЧП скончался один и пострадали восемь шахтеров 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T16:26+0400

2022-01-31T16:26+0400

2022-01-31T16:33+0400

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Все пострадавшие доставлены в Тбилисский ожоговый центр. Трое их них находятся в реанимации. В столицу Грузии раненых шахтеров перевезли из Ткибули ночью. Следствие по факту взрыва на шахте ведется по статье 240-й Уголовного кодекса "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Работы на шахте в Ткибули после взрыва метана будут приостановлены на три дня, сообщил Первый канал ОВГ со ссылкой на председателя совета директоров управляющей компании "Грузуголь" Михаила Соцкого. По его словам, каким образом продолжит работу шахта в дальнейшем, зависит от заключения комиссии по расследованию причин аварии. Соцкий исключил в качестве причины аварии проблему с соединительными кабелями на десятом шахтном поле, где два месяца назад произошло возгорание каменного угля.

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