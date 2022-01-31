https://sputnik-georgia.ru/20220131/na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-vvodyatsya-ogranicheniya-264026714.html

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

Один из центральных тоннелей закроют в ночное время из-за профилактических работ 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T17:39+0400

2022-01-31T17:39+0400

2022-01-31T17:39+0400

новости

грузия

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Автодвижение через горийский тоннель, который расположен на центральной автомагистрали, будет ограничено в ночь на 1 февраля, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По информации ведомства, тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ.В частности, с 00.00 до 03:00 по местному времени движение всех видов автотранспорта будет запрещено в тоннеле по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси. А с 03:00 до 06:00 запрет будет действовать по направлению Тбилиси-Сенаки.В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители