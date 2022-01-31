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На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
Один из центральных тоннелей закроют в ночное время из-за профилактических работ 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T17:39+0400
2022-01-31T17:39+0400
2022-01-31T17:39+0400
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Автодвижение через горийский тоннель, который расположен на центральной автомагистрали, будет ограничено в ночь на 1 февраля, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По информации ведомства, тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ.В частности, с 00.00 до 03:00 по местному времени движение всех видов автотранспорта будет запрещено в тоннеле по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси. А с 03:00 до 06:00 запрет будет действовать по направлению Тбилиси-Сенаки.В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
Один из центральных тоннелей закроют в ночное время из-за профилактических работ
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Автодвижение через горийский тоннель, который расположен на центральной автомагистрали, будет ограничено в ночь на 1 февраля, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
По информации
ведомства, тоннель, расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, закроют в ночное время из-за проведения профилактических работ.
В частности, с 00.00 до 03:00 по местному времени движение всех видов автотранспорта будет запрещено в тоннеле по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси. А с 03:00 до 06:00 запрет будет действовать по направлению Тбилиси-Сенаки.
В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.
Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.