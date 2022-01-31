https://sputnik-georgia.ru/20220131/neobkhodimosti-v-polevykh-gospitalyakh-net--glava-minzdrava-gruzii-264017238.html
"Необходимости в полевых госпиталях нет" – глава Минздрава Грузии
"Необходимости в полевых госпиталях нет" – глава Минздрава Грузии
В госпитальном секторе Грузии к этому времени мобилизовано 8 тысяч коек, 3 тысячи из которых свободны 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T15:05+0400
2022-01-31T15:05+0400
2022-01-31T15:05+0400
шестая волна
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грузия
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В открытии полевых госпиталей, несмотря на высокие показатели инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", необходимости нет, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на брифинге в понедельник.В Грузии набирает силу шестая волна коронавируса. За минувшие дни в стране фиксировалось 17-18 тысяч инфицированных, а общее число заражений коронавирусом с начала пандемии в стране составляет уже более миллиона.По словам министра, Минздрав планирует увеличить количество онлайн-клиник, чтобы лучше управлять процессами."Мы на прошлой неделе добавили несколько десятков онлайн-клиник и операторов. Добавим и в течение текущей недели", – отметил Азарашвили.В Грузии на данный момент действуют 102 онлайн-клиники. В стране 151 139 активных случаев, из них 143 706 инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому. За состоянием их здоровья следят 2,5 тысячи медиков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
"Необходимости в полевых госпиталях нет" – глава Минздрава Грузии
В госпитальном секторе Грузии к этому времени мобилизовано 8 тысяч коек, 3 тысячи из которых свободны
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В открытии полевых госпиталей, несмотря на высокие показатели инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", необходимости нет, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на брифинге в понедельник.
В Грузии набирает силу шестая волна коронавируса. За минувшие дни в стране фиксировалось 17-18 тысяч инфицированных, а общее число заражений коронавирусом с начала пандемии в стране составляет уже более миллиона.
"Что касается необходимости открытия полевых госпиталей, то, по сегодняшним прогнозам, такой необходимости нет, исходя из того, что мобилизовано более 8 тысяч, из которых заняты 5 тысяч. У нас пока есть ресурс, чтобы даже в случае роста справиться с госпитальными потоками", – заявил Азарашвили.
По словам министра, Минздрав планирует увеличить количество онлайн-клиник, чтобы лучше управлять процессами.
"Мы на прошлой неделе добавили несколько десятков онлайн-клиник и операторов. Добавим и в течение текущей недели", – отметил Азарашвили.
В Грузии на данный момент действуют 102 онлайн-клиники. В стране 151 139 активных случаев, из них 143 706 инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому. За состоянием их здоровья следят 2,5 тысячи медиков.
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