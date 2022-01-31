https://sputnik-georgia.ru/20220131/omikron-atakuet-gruziyu-264013666.html

"Омикрон" атакует Грузию

"Омикрон" атакует Грузию

Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон" 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T13:08+0400

2022-01-31T13:08+0400

2022-01-31T14:26+0400

общество

грузия

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вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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Как известно, "омикрон" отличается особой заразностью, именно с этим специалисты связывают резкий рост новых случаев коронавируса.Но жители Грузии, забывающие правильно носить маски, удивляются, почему число инфицированных постоянно растет. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, мультимедиа, карикатуры, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, инфографика