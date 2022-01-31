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"Омикрон" атакует Грузию
"Омикрон" атакует Грузию
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон" 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T13:08+0400
2022-01-31T13:08+0400
2022-01-31T14:26+0400
общество
грузия
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карикатуры
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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Как известно, "омикрон" отличается особой заразностью, именно с этим специалисты связывают резкий рост новых случаев коронавируса.Но жители Грузии, забывающие правильно носить маски, удивляются, почему число инфицированных постоянно растет. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, мультимедиа, карикатуры, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, инфографика
"Омикрон" атакует Грузию
13:08 31.01.2022 (обновлено: 14:26 31.01.2022)
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон"
Как известно, "омикрон" отличается особой заразностью, именно с этим специалисты связывают резкий рост новых случаев коронавируса.
Но жители Грузии, забывающие правильно носить маски, удивляются, почему число инфицированных постоянно растет. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.