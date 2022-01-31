https://sputnik-georgia.ru/20220131/omikron-podtverzhden-u-premer-ministra-gruzii-264037043.html
"Омикрон" подтвержден у премьер-министра Грузии
"Омикрон" подтвержден у премьер-министра Грузии
Глава грузинского правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T22:40+0400
2022-01-31T22:40+0400
2022-01-31T23:18+0400
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новости
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден штамм коронавируса "Омикрон".Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.Премьер-министр полностью вакцинирован. Заражение было подтверждено в рамках планового теста на Covid-19.Гарибашвили уже один раз был инфицирован в коронавирус. В апреле 2021 года премьер прошел полный курс лечения в домашних условиях под наблюдением врачей, параллельно работая в дистанционном режиме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, коронавирус covid-19
"Омикрон" подтвержден у премьер-министра Грузии
22:40 31.01.2022 (обновлено: 23:18 31.01.2022)
Глава грузинского правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден штамм коронавируса "Омикрон".
Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, говорится в сообщении
пресс-службы Кабинета министров.
Премьер-министр полностью вакцинирован. Заражение было подтверждено в рамках планового теста на Covid-19.
Гарибашвили уже один раз был инфицирован в коронавирус. В апреле 2021 года премьер прошел полный курс лечения в домашних условиях под наблюдением врачей, параллельно работая в дистанционном режиме.
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