https://sputnik-georgia.ru/20220131/omikron-podtverzhden-u-premer-ministra-gruzii-264037043.html

"Омикрон" подтвержден у премьер-министра Грузии

"Омикрон" подтвержден у премьер-министра Грузии

Глава грузинского правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T22:40+0400

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шестая волна

общество

новости

грузия

ираклий гарибашвили

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвержден штамм коронавируса "Омикрон".Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.Премьер-министр полностью вакцинирован. Заражение было подтверждено в рамках планового теста на Covid-19.Гарибашвили уже один раз был инфицирован в коронавирус. В апреле 2021 года премьер прошел полный курс лечения в домашних условиях под наблюдением врачей, параллельно работая в дистанционном режиме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, коронавирус covid-19