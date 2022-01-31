https://sputnik-georgia.ru/20220131/po-neskolko-mashin-v-den-v-zapadnoy-gruzii-zaderzhany-chleny-dvukh-prestupnykh-gruppirovok-264026863.html

Несовершеннолетние обвиняются в кражах из машин на западе Грузии

Несовершеннолетние обвиняются в кражах из машин на западе Грузии

Подростки в возрасте 14-15 лет обвиняются в кражах из машин в городе Кутаиси 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T17:26+0400

2022-01-31T17:26+0400

2022-01-31T18:13+0400

происшествия

новости

грузия

мвд грузии

кутаиси

поти

кража

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252229715_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_44501e209fa503f6e39c5cb3a870475c.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Полиция раскрыла несколько дел о кражах из машин в городах Поти и Кутаиси - к уголовной ответственности привлечены шесть человек, в том числе несовершеннолетние, говорится в сообщении МВД Грузии.К этому времени задержаны трое граждан в возрасте 21-22 лет. По данным следствия, в понедельник в Поти они обокрали припаркованные на разных улицах города грузовые автомобили и скрылись с места происшествия.Что касается несовершеннолетних, по данным следствия, 29 января они обокрали пять автомобилей на улице Харебава в Кутаиси и скрылись с места преступления. Возраст подростков - 14-15 лет.Полиция уличила всех троих подростков в совершении преступления на второй же день после случившегося. Они признали свою вину. Часть украденных вещей изъята в качестве вещественных доказательств.Совершенные преступления касаются лишением свободы от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

кутаиси

поти

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, кутаиси, поти, кража