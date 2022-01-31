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Несовершеннолетние обвиняются в кражах из машин на западе Грузии
Несовершеннолетние обвиняются в кражах из машин на западе Грузии
Подростки в возрасте 14-15 лет обвиняются в кражах из машин в городе Кутаиси 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T17:26+0400
2022-01-31T17:26+0400
2022-01-31T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Полиция раскрыла несколько дел о кражах из машин в городах Поти и Кутаиси - к уголовной ответственности привлечены шесть человек, в том числе несовершеннолетние, говорится в сообщении МВД Грузии.К этому времени задержаны трое граждан в возрасте 21-22 лет. По данным следствия, в понедельник в Поти они обокрали припаркованные на разных улицах города грузовые автомобили и скрылись с места происшествия.Что касается несовершеннолетних, по данным следствия, 29 января они обокрали пять автомобилей на улице Харебава в Кутаиси и скрылись с места преступления. Возраст подростков - 14-15 лет.Полиция уличила всех троих подростков в совершении преступления на второй же день после случившегося. Они признали свою вину. Часть украденных вещей изъята в качестве вещественных доказательств.Совершенные преступления касаются лишением свободы от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Несовершеннолетние обвиняются в кражах из машин на западе Грузии
17:26 31.01.2022 (обновлено: 18:13 31.01.2022)
Подростки в возрасте 14-15 лет обвиняются в кражах из машин в городе Кутаиси
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Полиция раскрыла несколько дел о кражах из машин в городах Поти и Кутаиси - к уголовной ответственности привлечены шесть человек, в том числе несовершеннолетние, говорится в сообщении МВД Грузии.
К этому времени задержаны трое граждан в возрасте 21-22 лет. По данным следствия, в понедельник в Поти они обокрали припаркованные на разных улицах города грузовые автомобили и скрылись с места происшествия.
Что касается несовершеннолетних, по данным следствия, 29 января они обокрали пять автомобилей на улице Харебава в Кутаиси и скрылись с места преступления. Возраст подростков - 14-15 лет.
Полиция уличила всех троих подростков в совершении преступления на второй же день после случившегося. Они признали свою вину. Часть украденных вещей изъята в качестве вещественных доказательств.
Совершенные преступления касаются лишением свободы от 4 до 7 лет.
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