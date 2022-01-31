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Представитель партии Гахария возглавил сакребуло Рустави
Представитель партии Гахария возглавил сакребуло Рустави
Представители правящей партии "Грузинская мечта" не выдвигали своего кандидата и не участвовали в голосовании 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T15:23+0400
2022-01-31T15:23+0400
2022-01-31T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" – Нодар Шерозия стал председателем сакребуло (совещательный орган) Рустави.Кандидатуру Шерозия, помимо трех членов его партии, поддержали 15 депутатов от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".В голосовании не участвовали и не выдвигали своего кандидата представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Соответственно, на пост главы совещательного органа была представлена лишь одна кандидатура.Сакребуло Рустави в числе тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам последних выборов получила оппозиция.Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения". Еще три мандата досталось партии Гахария.Ранее представили партии экс-премьера возглавили совещательные органы района Чхороцку и Цаленджиха.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария
Представитель партии Гахария возглавил сакребуло Рустави
Представители правящей партии "Грузинская мечта" не выдвигали своего кандидата и не участвовали в голосовании
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" – Нодар Шерозия стал председателем сакребуло (совещательный орган) Рустави.
Кандидатуру Шерозия, помимо трех членов его партии, поддержали 15 депутатов от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".
В голосовании не участвовали и не выдвигали своего кандидата представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Соответственно, на пост главы совещательного органа была представлена лишь одна кандидатура.
Сакребуло Рустави в числе тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам последних выборов получила оппозиция.
Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения". Еще три мандата досталось партии Гахария.
Ранее представили партии экс-премьера возглавили совещательные органы района Чхороцку и Цаленджиха.
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