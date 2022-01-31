https://sputnik-georgia.ru/20220131/protivostoyanie-v-merii-batumi--oppozitsiya-khotela-zanyat-kabinet-mera-264026542.html

Противостояние в мэрии Батуми – оппозиция хотела занять кабинет мэра

Противостояние в мэрии Батуми – оппозиция хотела занять кабинет мэра

Сам мэр назвал действия оппозиционеров деструктивными 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T17:10+0400

2022-01-31T17:10+0400

2022-01-31T17:10+0400

политика

новости

грузия

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250636735_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_621238d070a6f6aeec0b3d0ff40f6ec3.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В мэрии черноморского курортного города Батуми с утра было шумно - члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" заняли кабинет градоначальника Арчила Чиковани.Депутаты сакребуло Батуми от оппозиционной партии пришли в мэрию примерно в 10:00 в начале рабочего дня и требовали встречи с мэром, которого на тот момент не было на месте.Представили оппозиции заявляли, что в городе есть много проблем, которые связаны с незаконными строительствами и о которых говорится в заключении Службы государственного аудита. Именно эти проблемы депутаты хотели обсудить с мэром города, задать ему вопросы и выслушать ответы.Несмотря на предупреждение и сопротивление охраны, оппозиционеры заняли приемную кабинета мэра. На место пришлось вызывать полицию, которая силой вывела депутатов с места.В то время, когда представители ЕНД ждали Чиковани в мэрии, он находился на улице Хахули, где знакомился с инфраструктурными работами."Нет никакой проблемы встретиться с представителями оппозиции, это цирковое представление. Ежедневная деструкция наносит ущерб нашему нанесению... А для нас главным приоритетом являются наши граждане", - заявил Чиковани, комментируя происходящее в здание мэрии.Между тем, оппозиционеры продолжили дожидаться градоначальника в фойе мэрии. А кабинет мэра охранял полицейский кордон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, батуми