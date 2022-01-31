https://sputnik-georgia.ru/20220131/protivostoyanie-v-merii-batumi--oppozitsiya-khotela-zanyat-kabinet-mera-264026542.html
Противостояние в мэрии Батуми – оппозиция хотела занять кабинет мэра
Противостояние в мэрии Батуми – оппозиция хотела занять кабинет мэра
Сам мэр назвал действия оппозиционеров деструктивными 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T17:10+0400
2022-01-31T17:10+0400
2022-01-31T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В мэрии черноморского курортного города Батуми с утра было шумно - члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" заняли кабинет градоначальника Арчила Чиковани.Депутаты сакребуло Батуми от оппозиционной партии пришли в мэрию примерно в 10:00 в начале рабочего дня и требовали встречи с мэром, которого на тот момент не было на месте.Представили оппозиции заявляли, что в городе есть много проблем, которые связаны с незаконными строительствами и о которых говорится в заключении Службы государственного аудита. Именно эти проблемы депутаты хотели обсудить с мэром города, задать ему вопросы и выслушать ответы.Несмотря на предупреждение и сопротивление охраны, оппозиционеры заняли приемную кабинета мэра. На место пришлось вызывать полицию, которая силой вывела депутатов с места.В то время, когда представители ЕНД ждали Чиковани в мэрии, он находился на улице Хахули, где знакомился с инфраструктурными работами."Нет никакой проблемы встретиться с представителями оппозиции, это цирковое представление. Ежедневная деструкция наносит ущерб нашему нанесению... А для нас главным приоритетом являются наши граждане", - заявил Чиковани, комментируя происходящее в здание мэрии.Между тем, оппозиционеры продолжили дожидаться градоначальника в фойе мэрии. А кабинет мэра охранял полицейский кордон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, батуми
Противостояние в мэрии Батуми – оппозиция хотела занять кабинет мэра
Сам мэр назвал действия оппозиционеров деструктивными
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. В мэрии черноморского курортного города Батуми с утра было шумно - члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" заняли кабинет градоначальника Арчила Чиковани.
Депутаты сакребуло Батуми от оппозиционной партии пришли в мэрию примерно в 10:00 в начале рабочего дня и требовали встречи с мэром, которого на тот момент не было на месте.
Представили оппозиции заявляли, что в городе есть много проблем, которые связаны с незаконными строительствами и о которых говорится в заключении Службы государственного аудита. Именно эти проблемы депутаты хотели обсудить с мэром города, задать ему вопросы и выслушать ответы.
"Закон напрямую обязывает его иметь нормальную коммуникацию с членами сакребуло и быть подотчетным перед ними. Мы испробовали все пути встретиться с мэром и поговорить о конкретных темах и проблемах. Однако он отрезал абсолютно все пути", - заявил член сакребуло от партии ЕНД Резо Харази.
Несмотря на предупреждение и сопротивление охраны, оппозиционеры заняли приемную кабинета мэра. На место пришлось вызывать полицию, которая силой вывела депутатов с места.
В то время, когда представители ЕНД ждали Чиковани в мэрии, он находился на улице Хахули, где знакомился с инфраструктурными работами.
"Нет никакой проблемы встретиться с представителями оппозиции, это цирковое представление. Ежедневная деструкция наносит ущерб нашему нанесению... А для нас главным приоритетом являются наши граждане", - заявил Чиковани, комментируя происходящее в здание мэрии.
Между тем, оппозиционеры продолжили дожидаться градоначальника в фойе мэрии. А кабинет мэра охранял полицейский кордон.
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