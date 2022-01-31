https://sputnik-georgia.ru/20220131/rabotodateli-nazvali-samykh-nevostrebovannykh-molodykh-spetsialistov-263957041.html
Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов
Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов
Молодежь всегда стремится к востребованным профессиям и вот, на что им надо обратить внимание
2022-01-31T06:30+0400
2022-01-31T06:30+0400
2022-01-31T06:30+0400
экономика
общество
справки
новости
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Работодатели больше всего заинтересованы в молодых специалистах технического профиля, а самые невостребованные – выпускники спортивных факультетов, таковы результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter.Согласно опросу, работодатели назвали самых востребованных молодых специалистов – за технических проголосовали 56% респондентов, за социально-экономических – 31%, а за строительных – 20%.Относительно востребованы молодые специалисты следующих профессий: юристов назвали 15% компаний, транспортников – 14%, гуманитариев – 13%.Согласно опросу, молодых специалистов 93% работодателей предпочитают не брать на работу, так как не в восторге от уровня их квалификации.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
экономика, общество, справки , новости
Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов
Молодежь всегда стремится к востребованным профессиям, и вот на что им надо обратить внимание
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Работодатели больше всего заинтересованы в молодых специалистах технического профиля, а самые невостребованные – выпускники спортивных факультетов, таковы результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter.
Согласно опросу, работодатели назвали самых востребованных молодых специалистов – за технических проголосовали 56% респондентов, за социально-экономических – 31%, а за строительных – 20%.
Самыми невостребованными молодыми специалистами, которых не назвал ни один работодатель – это специалисты спортивного профиля. В числе самых невостребованных – выпускники художественных факультетов, набравшие 3%, естественно-научных – 5%, педагогических – 6%, аграрных – 7%, медицинских/фармацевтических – 8%.
Относительно востребованы молодые специалисты следующих профессий: юристов назвали 15% компаний, транспортников – 14%, гуманитариев – 13%.
Согласно опросу, молодых специалистов 93% работодателей предпочитают не брать на работу, так как не в восторге от уровня их квалификации.
Материал подготовлен на основе открытых источников