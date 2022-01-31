https://sputnik-georgia.ru/20220131/sostoyanie-odnogo-iz-vosmi-postradavshikh-v-tkibuli-shakhterov-tyazheloe-264010371.html

Состояние одного из восьми пострадавших в Ткибули шахтеров тяжелое

Состояние одного из восьми пострадавших в Ткибули шахтеров тяжелое

Взрыв на одной из шахт в Ткибули произошел ночью 31 января 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T12:36+0400

2022-01-31T12:36+0400

2022-01-31T12:36+0400

происшествия

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шахта

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Состояние одного из восьми шахтеров, пострадавших во время взрыва на шахте в Ткибули (Западная Грузия), тяжелое – у него обожжено 60% тела, сообщил журналистам руководитель Тбилисского ожогового центра Гуга Кашибадзе.Взрыв произошел на ткибульской угольной шахте на западе Грузии 31 января ночью. По информации управляющей компании "Грузуголь", в результате аварии погиб один и пострадали восемь человек. Все пострадавшие доставлены в Тбилиси.По словам Кашибадзе, из восьми человек трое помещены в реанимацию, состояние одного из них тяжелое. Помимо 60% ожогов тела, у него наблюдается повреждение дыхательных путей и продолжительный шок.О возможных причинах взрыва в шахте в Ткибули пока не сообщается. МВД Грузии и представители службы безопасности управляющей компании проводят расследование.По информации МВД Грузии, следствие ведется по статье 240-й Уголовного кодекса "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, шахта, ткибули