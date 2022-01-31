https://sputnik-georgia.ru/20220131/spasibo-artist-otar-kushanashvili-prostilsya-s-leonidom-kuravlevym-264029892.html

"Спасибо, Артист": Отар Кушанашвили простился с Леонидом Куравлевым

"Спасибо, Артист": Отар Кушанашвили простился с Леонидом Куравлевым

Популярный телеведущий трогательно простился с культовым российским киноактером 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T19:19+0400

2022-01-31T19:19+0400

2022-01-31T19:19+0400

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леонид куравлев

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузинский и российский журналист и телеведущий Отар Кушанавили в связи со смертью выдающегося актера Леонида Куравлева опубликовал снимок артиста в своем микроблоге в Instagram и попрощался cо звездой "Афони".Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января, на 86-м году жизни, после продолжительной болезни. Отпевание и похороны актера пройдут в закрытом формате 1 февраля, актера похоронят на Троекуровском кладбище.В финале своего поста Отар Кушанашвили трогательно прощается с Куравлевым. "Обойдемся без слова "эпоха". Очень грустно. Спасибо, АРТИСТ", - пишет Отар. Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в рабочей семье. В 1955-м стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Бибикова. На первом курсе учился плохо и чуть не был отчислен за профнепригодность, но на последних оказался среди лучших и дебютировал в кино. В 1960 году Куравлев сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин".Первый киноуспех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в картине Шукшина "Живет такой парень". Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелия. Картина стала лидером советского проката того года: ее посмотрели 62 миллиона зрителей.Также известен ролями в таких фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Вий", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок". Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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российский шоу-бизнес, леонид куравлев