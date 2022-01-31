https://sputnik-georgia.ru/20220131/stala-izvestna-prichina-smerti-rezhissera-viktora-merezhko-264006372.html

Стала известна причина смерти режиссера Виктора Мережко

Стала известна причина смерти режиссера Виктора Мережко

Когда родственники насильно госпитализировали режиссера, оказалось, что у него серьезно поражены легкие, а вскоре отнялась и нога 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Осложнения после COVID-19 стали причиной смерти известного российского режиссера Виктора Мережко, сообщили родные народного артиста России. Ему было 84 года. По словам дочери режиссера Марии, в декабре 2021 года режиссер сильно заболел, начал задыхаться, но от госпитализации отказался и всячески скрывал недуг.Однако болезнь не отступала и в итоге ее брат отвез Мережко на КТ против его воли. В клинике выяснилось, что у режиссера серьезно поражены легкие, а вскоре отнялась нога и Мережко срочно прооперировали под общим наркозом. По словам дочери, после этого режиссер уже не смог восстановиться и "буквально за неделю ушел".Виктор Мережко – автор сценариев к художественным фильмам "Здравствуй и прощай", "Трясина", "Вас ожидает гражданка Никанорова ", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба", "Линия жизни", "Кавказская рулетка", "Красная комната", "Входя в дом, оглянись" и многих других кинолент.В амплуа режиссера и сценариста предстал в комедии "Новогодние мужчины", драме "Красная комната", мелодраме "Одиночество любви" и "Белая ночь, нежная ночь", а также боевике "Хуторянин".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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