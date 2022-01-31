https://sputnik-georgia.ru/20220131/telefonnyy-razgovor-lavrova-i-blinkena-sostoitsya-vo-vtornik--mid-rf-264034545.html

Телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоится во вторник – МИД РФ

Телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоится во вторник – МИД РФ

Очная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США не планируется 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен планируют провести телефонный разговор во вторник, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам.Как заявила ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS, "госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе".Захарова, комментируя в том числе заявление Нуланд, отметила, что очная встреча Лаврова и Блинкена не планируется. Запрос по безопасности - Лавров рассказал о послании к НАТО и ОБСЕ >>В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении Альянса.

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россия, новости, в мире, сша, сергей лавров, госдепартамент сша, мария захарова, виктория нуланд, мид россии