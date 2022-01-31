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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 31 января - 6 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 31 января - 6 февраля

В столице Грузии эта неделя будет относительно теплой, столбик термометра поднимется до 12 градусов выше нуля 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T10:09+0400

2022-01-31T10:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду.В понедельник, 31 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:14.Во вторник, 1 февраля, в Тбилиси погода также будет ясной и солнечной.Восход солнца в 08:13. Минимальная температура воздуха ночью – 0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в 18:15.В среду, 2 февраля, Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход в 08:12.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс один градус. А днем столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в 18:17.В четверг, 3 февраля, в столице Грузии ожидается частично облачная погода. Восход в 08:11.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, а днем – максимум 12 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в 18:18.В пятницу, 4 февраля, в Тбилиси погода будет облачной. Восход в 08:10. Минимальная температура воздуха ночью – плюс 3 градуса, а днем – максимум плюс 10 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в 18:19.В субботу, 5 февраля, в Тбилиси погода будет облачной. Восход в 08:09. Минимальная температура воздуха ночью – плюс два градуса, а днем температура поднимется максимум до 7 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в 18:20.В воскресенье, 6 февраля, в столице Грузии синоптики прогнозируют облачную погоду.Восход в 08:08.Минимальная температура воздуха ночью – минус два градуса, а днем поднимется максимум до 6 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в 18:22.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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