https://sputnik-georgia.ru/20220131/tragediya-dnya-miss-ssha-pogibla-v-nyu-yorke-264008863.html

Трагедия дня: "Мисс США" погибла в Нью-Йорке

Трагедия дня: "Мисс США" погибла в Нью-Йорке

Звезде подиумов и одна из самых красивых девушек на планете - Чесли Крист не стало в 30 лет

2022-01-31T12:21+0400

2022-01-31T12:21+0400

2022-01-31T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Победительница конкурса "Мисс США - 2019" Чесли Крист погибла в Нью-Йорке – модели было 30 лет. Победительница самого известного конкурса красоты и одна из самых востребованных моделей в США скончалась на месте после падения с одного из манхэттеновских небоскребов в Нью-Йорке. Смерть Чесли Крист шокировала всю мировую общественность. Девушке было всего лишь 30 лет, а ее карьера была в самом разгаре. О трагедии рассказала семья модели в воскресном заявлении. "Она вдохновляла множество людей по всему миру красотой и силой. Она умела заботиться и любить, она смеялась и светилась", – говорится в заявлении. Чесли упала с террасы 29-этажного дома. И хотя родные звезды не стали разглашать причину ее смерти, журналисты Hollywood Reporter узнали, что модель скончалась в результате самоубийства. В департаменте полиции сообщили, что Крист оставила предсмертное послание. А всего за пару часов до своей смерти она опубликовала в Инстаграм необычную для себя запись. "Пусть этот день подарит вам мир и покой", – написала Чесли.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, сша, нью-йорк, конкурс красоты, шоу-бизнес, зарубежные звезды