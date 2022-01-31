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Водораспределительная компания Тбилиси переходит на дистанционный режим работы
Водораспределительная компания Тбилиси переходит на дистанционный режим работы
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации компания призывает клиентов максимально использовать сервис дистанционного обслуживания 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T07:32+0400
2022-01-31T07:32+0400
2022-01-31T08:10+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
georgian water and power
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Тбилисская водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) переводит сотрудников сервисных центров на дистанционный режим работы с 31 января, говорится в заявлении компании.Решение о переходе на дистанционный режим компания GWP приняла из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.Вместо посещения тбилисских центров обслуживания в компании предлагают абонентам отправить любое заявление и документацию на электронную почту online@gwp.ge. После регистрации заявления и завершения процесса отправитель получит ответ по электронной почте.Подробная информация о дистанционной работе компании размещена на сайте www.gwp.ge, для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру горячей линии 2 931111 и написать в онлайн-чат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, georgian water and power, коронавирус covid-19
Водораспределительная компания Тбилиси переходит на дистанционный режим работы
07:32 31.01.2022 (обновлено: 08:10 31.01.2022)
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации компания призывает клиентов максимально использовать сервис дистанционного обслуживания
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Тбилисская водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) переводит сотрудников сервисных центров на дистанционный режим работы с 31 января, говорится в заявлении компании.
Решение о переходе на дистанционный режим компания GWP приняла из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.
"В сложившейся ситуации Georgian Water and Power призывает клиентов максимально использовать сервис дистанционного обслуживания. В случае необходимости для получения обслуживания на месте возможен визит в сервисный центр, расположенный на ул. Агмашенебели во Мцхета, а также в сервисный центр в Рустави, расположенный на ул. Святой Нино, 5", - говорится в заявлении.
Вместо посещения тбилисских центров обслуживания в компании предлагают абонентам отправить любое заявление и документацию на электронную почту online@gwp.ge
. После регистрации заявления и завершения процесса отправитель получит ответ по электронной почте.
Подробная информация о дистанционной работе компании размещена на сайте www.gwp.ge
, для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру горячей линии 2 931111 и написать в онлайн-чат.
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