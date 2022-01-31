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Вооруженный налет на аптеку в Грузии – задержан один человек
Вооруженный налет на аптеку в Грузии – задержан один человек
Предполагаемого преступника задержали по горячим следам спустя несколько часов после случившегося 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T18:24+0400
2022-01-31T18:24+0400
2022-01-31T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Полиция раскрыла дело о вооруженном нападении на аптеку в городе Кутаиси (Западная Грузия) - по горячим следам задержан 33-летний мужчина.По данным следствия, обвиняемый, угрожая пистолетом, отнял у фармацевта сумму в размере 300 лари (около 100 долларов) и скрылся с места происшествия. Случай произошел в воскресенье в одной из аптек на улице Гамсахурдия в Кутаиси.Полиция задержала предполагаемого преступника спустя несколько часов после случившегося.В качестве вещественного доказательства во время личного обыска задержанного изъяли оружие и награбленные деньги.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправное ношение огнестрельного оружия".Задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Вооруженный налет на аптеку в Грузии – задержан один человек
18:24 31.01.2022 (обновлено: 18:46 31.01.2022)
Предполагаемого преступника задержали по горячим следам спустя несколько часов после случившегося
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Полиция раскрыла дело о вооруженном нападении на аптеку в городе Кутаиси (Западная Грузия) - по горячим следам задержан 33-летний мужчина.
По данным
следствия, обвиняемый, угрожая пистолетом, отнял у фармацевта сумму в размере 300 лари (около 100 долларов) и скрылся с места происшествия. Случай произошел в воскресенье в одной из аптек на улице Гамсахурдия в Кутаиси.
Полиция задержала предполагаемого преступника спустя несколько часов после случившегося.
В качестве вещественного доказательства во время личного обыска задержанного изъяли оружие и награбленные деньги.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправное ношение огнестрельного оружия".
Задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
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