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Взрыв на шахте в Грузии: один человек погиб, есть раненные
Взрыв на шахте в Грузии: один человек погиб, есть раненные
О возможных причинах пока ничего е сообщается, представители службы безопасности компании проводят расследование 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T02:17+0400
2022-01-31T02:17+0400
2022-01-31T02:49+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв - Sputnik. Взрыв произошел на угольной шахте в городе Ткибули на западе Грузии.По информации управляющей компании "Грузуголь", в результате аварии погиб один человек, пять или шесть человек получили ранения и доставлены в больницу. По ее словам, все пострадавшие доставлены в больницу для оказания первой помощи. "О возможных причинах пока ничего сказать не могу. Представители службы безопасности нашей компании проводят расследование", — сказал Гванца Делибадзе . По информации МВД Грузии, начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.Данный инцидент не первый на шахтах в Ткибули. Только в 2018 году произошло три аварии с жертвами. Пятого апреля 2018 года погибли шестеро рабочих, 2 июня 2018 года - двое, а 16 июля 2018 года - четверо. Причины гибели были разные - обрушение боковых пород, взрыв метана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, компания "сакнахшири", ткибули
Взрыв на шахте в Грузии: один человек погиб, есть раненные
02:17 31.01.2022 (обновлено: 02:49 31.01.2022)
О возможных причинах пока ничего е сообщается, представители службы безопасности компании проводят расследование
ТБИЛИСИ, 31 янв - Sputnik. Взрыв произошел на угольной шахте в городе Ткибули на западе Грузии.
По информации управляющей компании "Грузуголь", в результате аварии погиб один человек, пять или шесть человек получили ранения и доставлены в больницу.
"Был инцидент, сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло. Это еще предстоит уточнить, однако, насколько мне известно, пять-шесть человек ранены. Особенно сильно пострадал один мужчина, который, к сожалению, умер. Остальные пострадавшие имеют легкие ранения", - заявила начальник отдела по связям с общественностью "Грузугля" Гванца Делибадзе в эфире Первого канала.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в больницу для оказания первой помощи.
"О возможных причинах пока ничего сказать не могу. Представители службы безопасности нашей компании проводят расследование", — сказал Гванца Делибадзе .
По информации МВД Грузии, начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.
Данный инцидент не первый на шахтах в Ткибули. Только в 2018 году произошло три аварии с жертвами.
Пятого апреля 2018 года погибли шестеро рабочих, 2 июня 2018 года - двое, а 16 июля 2018 года - четверо. Причины гибели были разные - обрушение боковых пород, взрыв метана.
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