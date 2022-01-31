https://sputnik-georgia.ru/20220131/vzryv-na-shakhte-v-gruzii-odin-chelovek-pogib-est-ranennye-264001788.html

Взрыв на шахте в Грузии: один человек погиб, есть раненные

Взрыв на шахте в Грузии: один человек погиб, есть раненные

О возможных причинах пока ничего е сообщается, представители службы безопасности компании проводят расследование 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T02:17+0400

2022-01-31T02:17+0400

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происшествия

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ткибули

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ТБИЛИСИ, 31 янв - Sputnik. Взрыв произошел на угольной шахте в городе Ткибули на западе Грузии.По информации управляющей компании "Грузуголь", в результате аварии погиб один человек, пять или шесть человек получили ранения и доставлены в больницу. По ее словам, все пострадавшие доставлены в больницу для оказания первой помощи. "О возможных причинах пока ничего сказать не могу. Представители службы безопасности нашей компании проводят расследование", — сказал Гванца Делибадзе . По информации МВД Грузии, начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.Данный инцидент не первый на шахтах в Ткибули. Только в 2018 году произошло три аварии с жертвами. Пятого апреля 2018 года погибли шестеро рабочих, 2 июня 2018 года - двое, а 16 июля 2018 года - четверо. Причины гибели были разные - обрушение боковых пород, взрыв метана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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