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Зачем "Мисс Грузия - 2018" отправилась в Дубай? Видео

Зачем "Мисс Грузия - 2018" отправилась в Дубай? Видео

В новом проекте грузинка на полную использует свою красоту, коммуникабельность и любовь к путешествиям 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T18:45+0400

2022-01-31T18:45+0400

2022-01-31T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Обладательница титула "Мисс Грузия - 2018", модель и телеведущая Нини Гогичаишвили стала ведущей программы в Дубае (ОАЭ).Нини открыла себя в новом амплуа - в авторском шоу "Nini's Diary", где рассказывает об интересных людях из разных сфер, приглашает их на интервью и в необычные проекты."Думаю, сейчас один из самых интересных периодов в моей жизни, - рассказала красавица MusicBox, - когда я работаю над развитием самой себя, так как предстать перед зрителем в новом амплуа было большим вызовом и ответственностью для меня. Мое пребывание в Дубае связано именно с авторской программой, которая выходит на украинском канале", - говорит Гогичаишвили.Первый сезон программы посвящен Дубаю, но уже сейчас девушка думает над следующим сезоном. И это не все: параллельно Гогичаишвили работает над несколькими проектами, о которых, по ее словам, говорить пока не может.Нини Гогичаишвили - выпускница факультета международной дипломатии Грузинского института общественных дел (GIPA). Девушка любит активный ритм жизни, общение, называет себя трудолюбивой личностью и считает формулой успеха работу над собой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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